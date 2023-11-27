Haber Tarihi: 27 Kasım 2023 15:05 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 15:05

AK Parti Konya belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Konya belediye başkanı aday adayları belli oluyor. AKP'nin geleneksel hale gelen teşkilatla temayül yoklaması Türkiye genelinde yapıldı. 150 bin civarında teşkilat üyesi yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adayları için görüşlerini ortaya koydu. MYK toplantısında temayül yoklamasının sonuçları ile birlikte seçim süreci ile ilgili hazırlıklar ele alınacak. Peki, AK Parti Konya belediye başkanı aday adayları kimler olacak?

AK Parti Konya belediye başkanı aday adayları 2024
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2024 AK Parti Konya belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Konya belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
AK PARTİ KONYA BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024

AK Parti Konya belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.

AK Parti'de Konya'nın ilçeleri için belediye başkanlığı aday adaylığında bulunan isimlerin sayısı 104'ü buldu. Özellikle taşra ilçelere yapılan başvuruların yoğunluğu gözlemlenirken, en fazla başvurunun Altınekin, Yunak ve Ereğli ilçelerine yapıldığı görüldü.

MERKEZ İLÇELERDEN SELÇUKLU'YA 3 ADAY ADAYI

Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay ve Meram ilçeleri için şu ana hiç aday adaylığı başvurusu bulunmazken, Selçuklu İlçesi için 3 isim dikkat çekti.

BU İLÇELERDE ADAY ADAYI SAYISI 1

Taşra ilçelerin bazılarında ise aday adayı sayısının azlığı dikkat çekti. Ahırlı, Derbent ve Emirgazi İlçeleri için şuana kadar birer isim aday adayı oldu.


İŞTE KONYA'DA ADAY ADAYLIĞI BAŞVURUSUNDA BULUNAN İSİMLER

İSİM-SOYİSİM İLÇE

Ali Üzlük - Ahırlı

Ekrem Tulukcu - Akören
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Abdurrahman Çardakoğlu - Akşehir

Yusuf Kahraman - Akşehir

Mustafa Solak - Altınekin

İhsan Ünal - Altınekin

Ağah Yılmaz - Altınekin

Sami Yatgın - Altınekin

Mehmet Elmalı - Altınekin

Emre Çınarka - Altınekin

İsa Köprülü - Altınekin

Hasan Poçan - Altınekin

Bekir Kağnıcıoğlu - Altınekin

Mustafa Balıklı - Beyşehir

Recep Elkin - Beyşehir

Adil Bayındır - Beyşehir

Ali Çankaya - Beyşehir

Hüseyin Muşmal - Beyşehir

Ali Kaya - Bozkır

Mustafa Akgül - Bozkır

Nazif Karabulut - Bozkır

Serdar Karaburun - Cihanbeyli

Memiş Taşpınar - Cihanbeyli

Memiş Akıncı - Çeltik

Ümmügülsüm Fidan - Çeltik

Ramazan Danış - Çumra

Seyit Çimen - Çumra

Hüseyin Alagöz - Çumra

Hamdi Acar - Derbent

Mehmet Akteke - Derebucak

Mehmet Karakaya - Derebucak

Mesut Mertcan - Emirgazi

Zübeyir Dursun - Ereğli

Ahmet Özdoğan - Ereğli

Mustafa Kaya - Ereğli

Cemil Dönmez - Ereğli

İradet Genç - Ereğli

Özkan Özgüven - Ereğli

Adem Erdal - Ereğli

Şadi Balta - Ereğli

Ali Yılmaz - Güneysınır

Talha Uysal - Güneysınır

Vendikar Kurşun - Güneysınır

Abdullah Kaya - Güneysınır

Mahmut Sami Akmaz - Güneysınır

Ahmet Erol - Güneysınır

Mehmet Çetiner - Hadim

Haydar Singil - Hadim

Mustafa Selçuk - Hadim

Nedim Polat - Halkapınar

Mehmet Vardar - Halkapınar

Cengiz Özdeş - Halkapınar

Habip Aşır - Hüyük

Erdoğan Karabulut - Hüyük

Yasin Eser - Hüyük

Muammer Karaaslan - Hüyük

Fatih Bilir - Hüyük

Hüseyin Kadir Balcı - Hüyük

Mustafa Karadeniz - Ilgın

Mehmet Yılmaz - Ilgın

Şenol Metin - Ilgın

Ömer Apil - Ilgın

Cemal Gümüş - Ilgın

Fahrettin Akdoğan - Kadınhanı

İrfan Karaca - Kadınhanı

Hasan Harmankaya - Kadınhanı

Ömer Ön - Kadınhanı

Mustafa Aksu - Kadınhanı

Adem Yılmaz - Kadınhanı

Emre Özsoy - Karapınar

İbrahim Önal - Karapınar

Bülent Ümit - Karapınar

Hakan Kınalı - Kulu

Erdal Yılmaz - Kulu

Mehmet Talayhan - Kulu

Abdurrahim Sertdemir - Kulu

Ahmet Yıldız - Kulu

Hacı Ali Söğüt - Sarayönü

Hasan Koçaş - Sarayönü

Serpil Karagöz - Sarayönü

Mustafa Çoban - Sarayönü

Ayhan Gürbüzer - Selçuklu

Bekir Akdemir - Selçuklu

Ömer Şahin - Selçuklu

Mahmut Zengin - Seydişehir

Ramazan Türkoğlu - Seydişehir

Seyit Karabay - Taşkent

Ahmet Ali Erduran - Taşkent

Mehmet Acar - Taşkent

Salih Yazıcı - Taşkent

Osman Avcı - Taşkent

Ahmet Köpüklü - Taşkent

Ali Uysal - Taşkent

Melih Yaşar Şahin - Yalıhüyük

Mehmet Ali Yılmaz - Yalıhüyük

Muhammet Enes Savut - Yunak

Süleyman Masat - Yunak

Subhan Günaltay - Yunak

İlhan Çolakoğlu - Yunak

Fatih Yıldırımer - Yunak

Muhammet Altuner - Yunak

Cengiz Dalkılıç - Yunak

Hıdır Koyuncu - Yunak

Yusuf Bayat - Yunak

 
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