AK Parti Konya belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Konya belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması
, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Konya belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
AK PARTİ KONYA BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024
AK Parti Konya belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.
AK Parti'de Konya'nın ilçeleri için belediye başkanlığı aday adaylığında bulunan isimlerin sayısı 104'ü buldu. Özellikle taşra ilçelere yapılan başvuruların yoğunluğu gözlemlenirken, en fazla başvurunun Altınekin, Yunak ve Ereğli ilçelerine yapıldığı görüldü. MERKEZ İLÇELERDEN SELÇUKLU'YA 3 ADAY ADAYI
Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay ve Meram ilçeleri için şu ana hiç aday adaylığı başvurusu bulunmazken, Selçuklu İlçesi için 3 isim dikkat çekti. BU İLÇELERDE ADAY ADAYI SAYISI 1
Taşra ilçelerin bazılarında ise aday adayı sayısının azlığı dikkat çekti. Ahırlı, Derbent ve Emirgazi İlçeleri için şuana kadar birer isim aday adayı oldu.
İŞTE KONYA'DA ADAY ADAYLIĞI BAŞVURUSUNDA BULUNAN İSİMLER İSİM-SOYİSİM İLÇE
Ali Üzlük - Ahırlı
Ekrem Tulukcu - Akören
Abdurrahman Çardakoğlu - Akşehir
Yusuf Kahraman - Akşehir
Mustafa Solak - Altınekin
İhsan Ünal - Altınekin
Ağah Yılmaz - Altınekin
Sami Yatgın - Altınekin
Mehmet Elmalı - Altınekin
Emre Çınarka - Altınekin
İsa Köprülü - Altınekin
Hasan Poçan - Altınekin
Bekir Kağnıcıoğlu - Altınekin
Mustafa Balıklı - Beyşehir
Recep Elkin - Beyşehir
Adil Bayındır - Beyşehir
Ali Çankaya - Beyşehir
Hüseyin Muşmal - Beyşehir
Ali Kaya - Bozkır
Mustafa Akgül - Bozkır
Nazif Karabulut - Bozkır
Serdar Karaburun - Cihanbeyli
Memiş Taşpınar - Cihanbeyli
Memiş Akıncı - Çeltik
Ümmügülsüm Fidan - Çeltik
Ramazan Danış - Çumra
Seyit Çimen - Çumra
Hüseyin Alagöz - Çumra
Hamdi Acar - Derbent
Mehmet Akteke - Derebucak
Mehmet Karakaya - Derebucak
Mesut Mertcan - Emirgazi
Zübeyir Dursun - Ereğli
Ahmet Özdoğan - Ereğli
Mustafa Kaya - Ereğli
Cemil Dönmez - Ereğli
İradet Genç - Ereğli
Özkan Özgüven - Ereğli
Adem Erdal - Ereğli
Şadi Balta - Ereğli
Ali Yılmaz - Güneysınır
Talha Uysal - Güneysınır
Vendikar Kurşun - Güneysınır
Abdullah Kaya - Güneysınır
Mahmut Sami Akmaz - Güneysınır
Ahmet Erol - Güneysınır
Mehmet Çetiner - Hadim
Haydar Singil - Hadim
Mustafa Selçuk - Hadim
Nedim Polat - Halkapınar
Mehmet Vardar - Halkapınar
Cengiz Özdeş - Halkapınar
Habip Aşır - Hüyük
Erdoğan Karabulut - Hüyük
Yasin Eser - Hüyük
Muammer Karaaslan - Hüyük
Fatih Bilir - Hüyük
Hüseyin Kadir Balcı - Hüyük
Mustafa Karadeniz - Ilgın
Mehmet Yılmaz - Ilgın
Şenol Metin - Ilgın
Ömer Apil - Ilgın
Cemal Gümüş - Ilgın
Fahrettin Akdoğan - Kadınhanı
İrfan Karaca - Kadınhanı
Hasan Harmankaya - Kadınhanı
Ömer Ön - Kadınhanı
Mustafa Aksu - Kadınhanı
Adem Yılmaz - Kadınhanı
Emre Özsoy - Karapınar
İbrahim Önal - Karapınar
Bülent Ümit - Karapınar
Hakan Kınalı - Kulu
Erdal Yılmaz - Kulu
Mehmet Talayhan - Kulu
Abdurrahim Sertdemir - Kulu
Ahmet Yıldız - Kulu
Hacı Ali Söğüt - Sarayönü
Hasan Koçaş - Sarayönü
Serpil Karagöz - Sarayönü
Mustafa Çoban - Sarayönü
Ayhan Gürbüzer - Selçuklu
Bekir Akdemir - Selçuklu
Ömer Şahin - Selçuklu
Mahmut Zengin - Seydişehir
Ramazan Türkoğlu - Seydişehir
Seyit Karabay - Taşkent
Ahmet Ali Erduran - Taşkent
Mehmet Acar - Taşkent
Salih Yazıcı - Taşkent
Osman Avcı - Taşkent
Ahmet Köpüklü - Taşkent
Ali Uysal - Taşkent
Melih Yaşar Şahin - Yalıhüyük
Mehmet Ali Yılmaz - Yalıhüyük
Muhammet Enes Savut - Yunak
Süleyman Masat - Yunak
Subhan Günaltay - Yunak
İlhan Çolakoğlu - Yunak
Fatih Yıldırımer - Yunak
Muhammet Altuner - Yunak
Cengiz Dalkılıç - Yunak
Hıdır Koyuncu - Yunak
Yusuf Bayat - Yunak