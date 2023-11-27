AK Parti Diyarbakır belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Diyarbakır belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Diyarbakır belediye başkanı aday adayları kimler olacak?AK Parti Diyarbakır belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.AK Parti, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için aday belirlemedeki önemli kriterlerden temayül yoklaması sürecini başlattı. Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi'ndeki Seyrantepe Spor salonunda sandıklar kuruldu. Partililer, sabah saatlerinde mevcut belediye başkanları ve başkan adaylarını belirlemek için kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.Temayül yoklamasında Büyükşehir Belediyesi için 1100, ilçe belediyeler için ise 2 bin 100 kişi elektronik ortamda oy kullanma hakkına sahip. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Abdülkadir Özel ve görevli iki milletvekili gözetiminde spor salonunda yapılan temayül yoklaması için 20 kabin kuruldu.Her kabinde bulunan birer bilgisayarda teşkilat üyeleri kimin belediye başkan adayı olması gerektiği ile ilgili görüşlerini belirtti. Temayül yoklamasında mevcut belediye başkanları için 5 soru sorulurken, aday adayları için ise mevcut belediye başkanı olan ilçelerde 2 isim, belediye başkanı olmayan yerlerde ise 1 isim yazılması istendi.Temayül yoklamasına AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Abdülkadir Özel, MKYK üyeleri Emre Cemil Ayvalı, Münira Ayvacı Gözütok, Uğur Osman Tomakin, Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Seydi Gülsoy ve Ak Parti Diyarbakır İl Başkanı Raşit Ocak katıldı.Diyarbakır Büyükşehir ve 17 İlçe için toplamda 80 kişi belediye başkan adayı olmak için başvuruda bulunmuştu.