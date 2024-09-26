Ajax - Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Organizasyon O G B M AG YG Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 123 54 25 44 197 159 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Avrupa Konferans Ligi 12 7 1 4 21 19 TOPLAM 244 92 49 103 328 369

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.Amsterdam kentindeki Johan Cruijff ArenA'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek.Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek Avrupa Ligi play-off turunda oynama hakkı elde eden Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano'yu 3-3 ve 5-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı ve format değişikliğine gidilen "Kupa 2"de adını 36 takımın yer aldığı lig etabına yazdırmayı başardı.Ajax ise 2023-2024'te Hollanda Birinci Futbol Ligi'ni (Eredivisie) 5. sırada bitirdi. Avrupa Ligi'ndeki mücadelesine ikinci eleme turundan başlayan Amsterdam temsilcisi, sırasıyla Vojvodina, Panathinaikos ve Jagiellonia'yı eleyerek lig etabında mücadele etme hakkı kazandı.Pasveer, Rensch, Hato, Ahmetcan, Sutalo, Henderson, Taylor, Godts, Jim, Traore, WeghorstMert, Svensson, Paulista, Felix, Masuaku, Rasihca, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario, ImmobileBeşiktaş, Ajax ile oynadığı 6 müsabakadan da mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Hollanda ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1966), UEFA Kupa Galipleri Kupası (1993) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (2021) toplam 6 kez karşı karşıya geldi.Ajax, söz konusu 6 maçta da Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 3 kez fileleri havalandırırken, Hollanda ekibi ise 14 gol kaydetti.Beşiktaş, Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde çıkacağı mücadelede Ajax karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 8 maçta hiç mağlubiyet yaşamadı.Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 8 müsabakanın 6'sını kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı.Bu karşılaşmalarda 24 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.Hollanda ekibinde Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler dikkati çekiyor.Ajax, sezon başında takımın başına Francesco Farioli'yi getirdi. İtalyan çalıştırıcı, 2021-2023 yıllarında Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenmişti.Amsterdam temsilcisinin kadrosunda milli oyuncu Ahmetcan Kaplan'ın yanı sıra bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst ile Başakşehir'de görev yapan Bertrand Traore de yer alıyor.Ajax, bu sezon Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirilen kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Göktuğ BaytekinJonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan TerziMilot Rashica, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi, Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson FernandesSemih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Rafa Silva, Mustafa Erhan HekimoğluUEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa'da 245. maçına çıkacak.Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 244 müsabakada 92 galibiyet, 49 beraberlik, 103 yenilgi yaşadı.Avrupa arenasında 328 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 369 gol gördü.Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:Beşiktaş, Hollanda ekipleriyle 11. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar; Ajax, Feyenoord ve PSV'yle UEFA Şampiyonlar Ligi ile Kupa Galipleri Kupası'nda 10 kez mücadele etti.Bu müsabakaların 2'sini kazanan Beşiktaş, 7'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda 10 kez ağları sarsan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, ilk basamakta yer alıyor.Beşiktaş formasıyla 14 gol atan Oktay Derelioğlu'nu 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor."Kara Kartal"da Ricardo Quaresma ve Bobo'nun da Avrupa arenasında 12'şer golü bulunuyor.