Adana Şakirpaşa Havalimanı kapandı mı, kapanacak mı?

Şakirpaşa Havalimanı kapandı mı sorusu, bölgede yaşayan pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Adana'nın ve Mersin'in arasında inşa edilen Çukurova Havalimanı sonrası pek çok uçuş, bu havalimanında gerçekleştirilecek. Peki, Adana Şakirpaşa Havalimanı kapanacak mı, ne zaman kapanıyor? Adana Havalimanı kapandı mı? İşte, o detaylar

Havayolu firması Ajet'ten yapılan açıklamada Adana Şakirpaşa Havalimanı uçuşlarına dair şu bilgi verildi;

"Çukurova Uluslararası Havalimanı, kapılarını siz değerli yolcularına açıyor. COV koduyla operasyonlarına başlayacak havalimanında ilk resmi uçuş 11 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek.

10 Ağustos 2024 tarihi itibariyle Adana Şakirpaşa Havalimanı uçuşları, yeni açılan Çukurova Uluslararası Havalimanına taşınacaktır. Çukurova Uluslararası Havalimanı, daha büyük kapasitesiyle tüm Adana ve Mersin uçuş ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanıyor.

Adana Şakir Paşa varışlı ya da çıkışlı tüm uçuşlarınızı bu tarihten itibaren Çukurova Uluslararası Havalimanı (COV) üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. 11 Ağustos'tan itibaren Adana Şakirpaşa Havalimanında uçuşu olan değerli yolcularımıza gerekli bilgilendirmeler iletilmiş olup hiçbir sorun yaşamamaları adına uçuşları aktarılmıştır.

11 Ağustos 2024 (dahil) tarihinden sonra Adana ve Mersin varışlı - çıkışlı seyahat planı yapıyorsanız uçuş aramalarını yaparken Çukurova Uluslararası Havalimanını (COV) seçebilirsiniz."

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Havalimanı'nın 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, kamu kaynağı kullanmadan 800 hektar alan üzerine inşa edilen 8 milyon yolcu kapasiteli Çukurova Havalimanı'ndan 25 yılda 297 milyon 100 bin Euro kira alınacağını söyledi.

Adana ile Mersin'in ortak havalimanı olarak planlanan, 25 yıl işletme süresi karşılığı yap-işlet-devret modeliyle ihalesi 2011 yılında yapılan ancak açılış tarihi her seferinde değişen Çukurova Havalimanı artık gün sayıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 13 yıllık yapım süresinin ardından açılacak olan havalimanıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın bölgesel olması nedeniyle Türkiye'nin en önemli havacılık yatırımlarından biri olduğuna dikkat çekti. Uraloğlu, "2053 hedeflerimiz kapsamında aktif havalimanı sayımızı 61'e çıkarmayı planlıyoruz. Çukurova Havalimanı bu doğrultuda atılmış çok önemli bir adımdır. CAT-II standartlarında 3 bin 500 metre uzunluğunda inşa edilen piste en geniş gövdeli yolcu uçakları dahi iniş kalkış yapabilecek. 8 milyon yolcu kapasitesiyle Çukurova Havalimanımız Türkiye'nin kargoda ikinci büyük HUB'ı ve Ortadoğu'ya açılan kapısı olacak" diye konuştu.