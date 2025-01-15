Haber Tarihi: 15 Ocak 2025 10:31 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 10:31

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ocak 2025

ABD enflasyon verilerinin ocak ayında ne yönde olacağı, dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. FED'in üst üste faiz indirimine gitmesinin ardından küresel piyasalarda tüm gözler aralık ayı ABD TÜFE verilerine çevrildi. Peki, 2025 ocak ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ocak 2025
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ABD'nin açıklayacağı enflasyon verileri öncesinde küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Avrupa ve ABD vadeli işlemleri mütevazı artışlar gösterirken, yükselen tahvil getirileri ve güçlü dolar yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor. Nasdaq 100 vadeli işlemleri, endeksin düşmesinin ardından yüzde 0,5 yükselirken, S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,3 arttı. Avrupa vadeli işlemleri ise yüzde 0,8 yükseldi.

ABD ENLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.

Buna göre; ABD enflasyon verileri 15 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 16.30'da açıklanacak.

JAPONYA'DA FAİZ İNDİRİMİNE AÇIK KAPI
Ancak Asya'da, Japonya'nın Nikkei endeksi yatırımcıların çip hisselerini satması ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımını gündeme getirmesiyle yüzde 1,8 düştü. Nikkei, altı haftanın en düşük seviyesine geriledi. Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, faiz artırımına açık kapı bıraktı.

ABD'nin ihracata getirdiği yeni kısıtlamalar, çip üreticisi hisse senetlerini baskıladı. Buna karşın, Çin'deki yerel üreticilerin iç pazar paylarının artması beklentisiyle bazı hisseler yükseldi. Şangay Bileşik Endeksi yüzde 2,5 artarak 7 Kasım'dan bu yana en iyi gününü yaşadı, Hong Kong'daki teknoloji hisseleri ise yüzde 3'ten fazla yükseldi.

ABD'de istihdam raporlarının ardından faiz oranları, yatırımcıların gündeminde. Tüm gözler Çarşamba günü açıklanacak olan ABD enflasyon verilerine çevrildi. Çekirdek enflasyon verisinin yüzde 0,2'lik tahminin üzerinde bir artış göstermesi, Federal Rezerv'in gevşeme politikalarını sonlandırabileceği endişesini doğuruyor.

Amerikan tahvillerinin 10 yıllık getirileri yüzde 4,805 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, piyasalar Fed'den bu yıl yalnızca 29 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ
Washington'un Rusya'ya yönelik yaptırımlarını artırması ve Trump'ın ekonomi politikaları, petrol fiyatlarını son dört ayın en yüksek seviyelerine taşıdı. Brent vadeli işlemleri 80 doları aşarak 80,52 dolara yükseldi.

DÖVİZ PİYASASINDA HAREKETLİLİK
Euro, 1,02 dolarda sabit kalırken, dolar endeksi iki yılın en yüksek seviyesine çıkarak 110,17'yi gördü. Yen, dolar karşısında 157,59 seviyesindeydi. Avustralya ve Yeni Zelanda dolarları ise küçük bir toparlanma kaydetti.

ABD KAZANÇ RAPORLARI BAŞLIYOR
Çarşamba günü başlayacak olan dördüncü çeyrek kazanç raporlama sezonunda, Citi ve JPMorgan Chase gibi büyük ABD bankalarının sonuçları bekleniyor. Yatırımcılar, güçlü kurumsal kazançlar ile düşük enflasyon arasında tercih yapmaya çalışıyor.
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