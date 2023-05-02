7500 TL'nin üzerindeki maaşlara zam var mı? Hükümetten emekliye zam müjdesi

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Memur-Sen Genel Kurulu'na hitap etti.Erdoğan, 6 Şubat depremleriyle ilgili, "Devletimizin tüm kurumlarıyla halen sahadayız. Seçim gündeminden bağımsız olarak bölgedeki tüm çalışmaları günbegün takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.Erdoğan, Merkez Bankası döviz rezervinin şu anda 122 milyar dolar olduğunu söyledi.Erdoğan, "Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız." dedi.Erdoğan, "Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız." diye konuştu.Erdoğan, "Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız." şeklinde konuştu."Ne Kılıçdaroğlu ve ortakları gibi devletimizi FETÖ'cülere ve bölücülere teslim edeceğiz, ne de sırf siyasi görüşü sebebiyle birilerini dışlayacağız." diyen Erdoğan, "Daha önce meydanlarda verdikleri hiçbir sözü tutmayanların, bol keseden dağıttıkları vaatlerin de üzerine beton dökeceğini çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı."Deprem sonrası özellikle büyükşehirlerimizde aniden artan kira fiyatlarıyla ilgili de gerekli hazırlıkları yapıyoruz." diyen Erdoğan, "TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, memur ve ücretlinin refah kaybının önüne geçerek, bu meseleyi mutlaka çözüme kavuşturacağız." açıklaması yaptı.