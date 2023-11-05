Haber Tarihi: 05 Kasım 2023 18:35 - Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2023 18:35

31 aralık tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? İşte 2024 tatil takvimi

Yılbaşına günler kala tatil takvimine yönelik araştırmalar başladı. Şehir içi -dışı seyahat planı olanlar veya sevdikleriyle vakit geçirmek isteyenler, yılbaşı tatilinin kaç gün süreceğini merak ediyor. Peki, 31 aralık tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? İşte 2024 tatil takvimi

31 aralık tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? İşte 2024 tatil takvimi
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2023 takvimi başında yer alan yılbaşı aynı zamanda yılın ilk resmi tatili anlamına da geliyor. Yeni yılın ilk tatil takvimini merak eden vatandaşlar, 31 Aralık için verilen kararı merak ediyor.
Resmi tatiller kanununa göre, 31 Aralık resmi tatil değil. Fakat hafta sonu tatil yapan kamu, kurum ve kuruluşları bugün tatil olacak. 1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak 2023 ise Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak.

1 Ocak 2024 Yılbaşı

2024 resmi tatilleri ilk olarak yılbaşı ile başlıyor. Yeni yılın ilk günü yani 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor ve 1 günlük resmi tatili insanlara sunuyor. Cuma gününden itibaren hafta sonu ve pazartesi gününü birleştirerek 3 günlük kısa bir tatil yapabilirsiniz.

2024 Resmi Tatiller Listesi

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı: 9 Nisan 2024 Arefe (Salı yarım gün), Bayram 10-11-12 Nisan (Çarşamba, Perşembe, Cuma)

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2024 (Salı)

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2024 (Çarşamba)

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2024 (Pazar)

Kurban Bayramı: 15 Haziran 2024 Arefe (Cumartesi yarım gün), Bayram16-17-18-19 Haziran (Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba)

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 (Pazartesi)

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 (Çarşamba)

Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim 2024 Pazartesi yarım gün ve 29 Ekim Salı tam gün tatil

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