31 Aralık (bugün) hastaneler açık mı, yarım gün mü?

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşların aklındaki sorulardan biri de "31 Aralık'ta hastaneler açık mı, çalışıyor mu?" oldu. Randevusu olan ya da hastaneye gitmeyi planlayanlar, 31 Aralık Salı günü hastanelerin tam gün mü yoksa yarım gün mü hizmet vereceğini merak ediyor. Peki, kamu ve özel hastaneler yılın son günü hizmet sunuyor mu? İşte bu konuda detaylı bilgiler...

31 ARALIK'TA HASTANELER VE SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?



31 Aralık tarihi resmi tatil olmadığı için hastaneler ve sağlık ocakları aynı şekilde hizmet vermeye devam edecek. 1 Ocak gününde ise resmi tatil olacak.