Haber Tarihi: 31 Aralık 2024 14:16 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 14:16

31 Aralık (bugün) hastaneler açık mı, yarım gün mü?

31 Aralık- 1 Ocak'ta hastaneler ve sağlık ocakları çalışma bilgileri gündemin aranan başlıkları arasında yer alıyor. Heyecanla beklenen yılbaşı gecesi bu sene 31 Aralık salı gününe denk gelirken, 1 Ocak 2024 ise Çarşamba olacak. Yeni yılın ilk gününün hafta içine gelmesi nedeniyle, gözler aile hekimliği, sağlık ocağı ve hastanelerin çalışma saatlerine çevirdi. Eczaneler ve sağlık ocakları, dini ve milli bayram gibi resmi tatillerde, kamu kurum ve kuruluşları ile beraber kapalı durumda bulunuyor ve nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Peki, 31 Aralık- 1 Ocak'ta hastaneler ve sağlık ocağı açık mı? Yılbaşında hastaneler, aile hekimleri çalışıyor mu? İşte detaylar...

31 Aralık (bugün) hastaneler açık mı, yarım gün mü?
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Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşların aklındaki sorulardan biri de "31 Aralık'ta hastaneler açık mı, çalışıyor mu?" oldu. Randevusu olan ya da hastaneye gitmeyi planlayanlar, 31 Aralık Salı günü hastanelerin tam gün mü yoksa yarım gün mü hizmet vereceğini merak ediyor. Peki, kamu ve özel hastaneler yılın son günü hizmet sunuyor mu? İşte bu konuda detaylı bilgiler...
 

31 ARALIK'TA HASTANELER VE SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?


31 Aralık tarihi resmi tatil olmadığı için hastaneler ve sağlık ocakları aynı şekilde hizmet vermeye devam edecek. 1 Ocak gününde ise resmi tatil olacak.

Bu sene yılbaşı tatili çarşamba gününe denk geliyor. Sağlık ocakları çarşamba günü kapalı olurken, hastanelerde nöbetçi doktorlar ve acil servisler hizmet verecek.

31 ARALIK DEVLET HASTANELERİ ÇALIŞIYOR MU?

31 Aralık Salı günü kamu hastaneleri tam gün hizmet verecektir. Resmi tatil olmaması nedeniyle, kamu hastanelerinde poliklinik randevuları, tahlil işlemleri ve diğer rutin sağlık hizmetleri devam edecek. Vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aldıkları randevularla muayene olabilir ve planlanan tedavilerini aksatmadan gerçekleştirebilir. Kamu hastaneleri, 31 Aralık günü normal çalışma saatlerine uygun olarak sabah mesaiye başlayacak ve akşam mesai bitiminde hizmetlerini sonlandıracaktır. Ancak, tedavi sürecinde herhangi bir aksaklık yaşamamak için vatandaşların randevu saatlerini kontrol etmeleri önemlidir.
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