28 Kasım Ankara'da okular tatil mi? Son dakika valilik açıkladı

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Bugün Ankara'da okulların tatil durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sarı kodlu uyarının ardından araştırılmaya başlandı. MGM hava durumu raporuna göre 28 Kasım Pazartesi günü birçok ilde şiddetli yağmur, fırtına ve kar yağışı etkisini gösterecek. Ankara Valiliği'nden bugün okulların tatil olup olmadığına ilişkin açıklama geldi. Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayı öğrenciler uyarıldı. İşte 28 Kasım 2023 bugün Ankara'da okullar tatil mi oldu? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilen detaylar...28 Kasım Salı günü Ankara'da okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak....Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu,aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.RÜZGAR: Güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat)şeklinde eseceği, sabah saatlerinde etkisini artırarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI:Rüzgarın, Bölge genelinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat), sabah saatlerinde etkisini artırarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Genel olarak güney yönlerden, bugün öğle saatlerinden itibaren ise Karadeniz kıyı kesimlerinde batıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.DENİZLERE AİT FIRTINA UYARISI : Batı Karadeniz'de rüzgarın, bugün batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, zamanla 7 ila 9 kuvvetinde (50-90 km/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/saat) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazartesi günü (27.11.2023) akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması beklenmektedir.