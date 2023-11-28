Haber Tarihi: 28 Kasım 2023 09:56 - Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 09:56

28 Kasım Ankara'da okular tatil mi? Son dakika valilik açıkladı

28 Kasım Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika yarın Ankara'da okular tatil mi? Haftanın ilk günü itibariyle başkent Ankara'da kar yağışı başladı. Söz konusu durum nedeniyle vatandaşlar, bir yandan Ankara hava durumu bir yandan da Ankara'da yarın okulların tatil olup olmayacağına dair araştırmalara başladı. Konuyla ilgili olarak son durumu bir araya getirdik. İşte, detaylar...

28 Kasım Ankara'da okular tatil mi? Son dakika valilik açıkladı
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Bugün Ankara'da okulların tatil durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sarı kodlu uyarının ardından araştırılmaya başlandı. MGM hava durumu raporuna göre 28 Kasım Pazartesi günü birçok ilde şiddetli yağmur, fırtına ve kar yağışı etkisini gösterecek. Ankara Valiliği'nden bugün okulların tatil olup olmadığına ilişkin açıklama geldi. Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayı öğrenciler uyarıldı. İşte 28 Kasım 2023 bugün Ankara'da okullar tatil mi oldu? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilen detaylar...
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ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

28 Kasım Salı günü Ankara'da okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak....

ANKARA'DA HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu,aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.


HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat)şeklinde eseceği, sabah saatlerinde etkisini artırarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI:Rüzgarın, Bölge genelinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat), sabah saatlerinde etkisini artırarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Genel olarak güney yönlerden, bugün öğle saatlerinden itibaren ise Karadeniz kıyı kesimlerinde batıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


DENİZLERE AİT FIRTINA UYARISI : Batı Karadeniz'de rüzgarın, bugün batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, zamanla 7 ila 9 kuvvetinde (50-90 km/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/saat) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazartesi günü (27.11.2023) akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması beklenmektedir.

 

 
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