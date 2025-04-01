Haber Tarihi: 01 Nisan 2025 18:04 - Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2025 18:04

23 Nisan üniversiteler tatil mi, yarım gün mü? 2025

23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle milyonlarca öğrenci; "Üniversiteler tatil mi" şeklinde Google'da araştırma yapıyor. Peki, 23 Nisan okullar liseler, ilkokullar, üniversiteler tatil mi? İşte 23 Nisan tatili hakkında açıklama...

23 Nisan üniversiteler tatil mi, yarım gün mü? 2025
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23 Nisan'da okullar tatil mi? sorusunun yanıtını merak edenler haberimizden faydalanabilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak ve resmi tatil ilan edildi mi? Öğrenciler yarın(23 Nisan Çarşamba) okula gidecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı tatil hakkında ne açıklama yaptı? İşte detaylar...

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2025 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. 23 Nisan MEB'nin yayımladığı takvime göre resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor.  

23 NİSAN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Genellikle resmi tatil olan 23 Nisan'da üniversiteler de eğitim faaliyetlerine bir gün ara vermektedir. Dolayısıyla, 23 Nisan, üniversitelerde de tatil günü olarak kabul edilir. Bu vesileyle, 23 Nisan, resmi tatil günlerinden biridir ve ülke genelinde coşkuyla kutlanır.

23 Nisan, Türkiye'de önemli bir ulusal bayramdır çünkü bu tarih, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının ve egemenliğin ulusa ait olduğunun ilanının simgesidir. Aynı zamanda, dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak da kutlanır.

Bu bayram, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara ve gençlere olan inancını ve önemini vurgular. Türkiye'nin geleceğinin çocuklar olduğu düşüncesiyle, bu özel gün çocukların sevgi, barış ve kardeşlik içinde büyümelerini kutlamak amacıyla her yıl coşkuyla kutlanır. Bu bayram, Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ulusal bayram olarak kabul edilir ve çeşitli etkinliklerle kutlanır.
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