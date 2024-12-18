Aralık ayının sonuna yaklaşmamızla beraber 21 Aralık gününün en uzun gece olup olmadığı merak konusu oldu. Yılda 2 kez gerçekleşen bu olayla beraber kış ve yaz aylarına girişin başlangıcı belirleniyor. Peki, 21 Aralık en uzun gece mi? 21 Aralık nedir, ne günü?



21 ARALIK EN UZUN GECE Mİ?



21 Aralık, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği anın olduğu gündür. Kuzey yarımkürede günler uzamaya başlarken güney yarımkürede kısalmaya başlar.



Kuzey yarımkürede kış aylarının başlangıcı olarak sayılır ve en uzun gece 21 Aralık'ta yaşanır.



Yaz gündönümü ise 21 Haziran'dır. Yengeç Dönencesi'ne güneş ışınları dik açıyla düşüyor. Bu da Kuzey yarımkürede gündüzlerin kısalması anlamına geliyor.



EN UZUN GECE NE ZAMAN?



Gündönümü, senede 2 kez yaşanır. Güneş'in kuzey ve yarımkürede en büyük açıyla düştüğü günler sonrası yaz ve kış aylarının başlangıcı sayılır.



21 Aralık ise Kuzey yarımkürede en uzun gece olarak bilinir.



KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?



Gündönümü veya gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve güneşin dünyaya en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı andır. Yaz gündönümünde, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarı kürede günler kısalmaya, güney yarı kürede uzamaya başlar.

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