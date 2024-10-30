2024 KPSS önlisans tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, adaylar sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercih yapabilecekler. Peki, 2024 KPSS önlisans tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?



2024 KPSS Önlisans Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?



Kamuya önlisans mezunu olarak atanmak isteyen adaylar için 2024 KPSS tercih süreci oldukça önemli. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS önlisans tercihleri için tarih duyurusu yapmayı bekliyor. Kasım ayı itibarıyla 2024 KPSS önlisans tercih takvimi ve tercih kılavuzunun yayımlanması öngörülüyor.



KPSS Önlisans Tercihleri Nasıl Yapılacak?



KPSS önlisans tercih süreci, kılavuzun yayımlanmasıyla başlayacak. Adaylar, ÖSYM'nin adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak bireysel tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercih sürecinde hatasız işlem yapmaları için oldukça önemli.



Kamuda kadro bekleyen önlisans mezunları için tercih süreci kısa süre içinde başlayacak ve adaylar aldıkları puan doğrultusunda başvurularını tamamlayabilecekler.

















Haber ile daha fazlasına ulaşın: