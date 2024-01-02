Haber Tarihi: 02 Ocak 2024 14:03 - Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 14:03

2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak?

2024 Bedelli askerlik ücretinin yeni zamlı tutarı asker adaylarınca merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesine göre bedelli askerlik ücretinde yeni tutar resmi olarak belli olacak. Söz konusu ücret gelecek yılbaşına kadar geçerli olacak. Peki, 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak, ne zaman belli olur? İşte 2024 bedelli askerlik fiyatı

2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak?
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2024 Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin değişmesi bekleniyordu. 2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz ve Aralık dönemi için 122 bin 351 lira olarak belirlenmişti. Peki, 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 NE KADAR OLACAK?
 
Son açıklanan memur aylık katsayısına göre bedelli askerlik ücreti 31 Aralık 2023 tarihine kadar 122 bin 351 lira 4 kuruş olarak ödeniyordu.

Memur maaşının belli olmasının ardından bedelli askerlik için bir genelge yayımlanması bekleniyor. O genelge ile yeni bedelli askerlik ücreti netleşmiş olacak. Oranlara göre yapılan hesaplamalar ise şu şekilde;

Bedelli askerlik fiyatına yüzde 30 zam gelmesi halinde ücretin 159.056 TL olması bekleniyor.

Yüzde 40 zam yapılması durumunda bedelli askerlik tutarı 171.291 lira olabilir.

Yüzde 50 artış yaşanması halinde ise toplam ödeme tutarı 183.526 TL olacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB'den yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

 
 
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