2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak?

Son açıklanan memur aylık katsayısına göre bedelli askerlik ücreti 31 Aralık 2023 tarihine kadar 122 bin 351 lira 4 kuruş olarak ödeniyordu.

Memur maaşının belli olmasının ardından bedelli askerlik için bir genelge yayımlanması bekleniyor. O genelge ile yeni bedelli askerlik ücreti netleşmiş olacak. Oranlara göre yapılan hesaplamalar ise şu şekilde;



Bedelli askerlik fiyatına yüzde 30 zam gelmesi halinde ücretin 159.056 TL olması bekleniyor.



Yüzde 40 zam yapılması durumunda bedelli askerlik tutarı 171.291 lira olabilir.



Yüzde 50 artış yaşanması halinde ise toplam ödeme tutarı 183.526 TL olacak.

MSB'den yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.