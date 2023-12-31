Haber Tarihi: 31 Aralık 2023 11:46 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 11:46

1 Ocak Pazartesi eczaneler açık mı? Yarın eczaneler açık mı?

1 Ocak 2024 yılbaşında eczaneler açık mı sorusu, yılbaşına sayılı günler kala gündeme geldi. 1 Ocak Pazartesi günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu? sorusunun yanıtı, eczanelerde işi olan kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Yılbaşı nedeniyle eczanelerın açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 1 Ocak Pazartesi eczaneler açık mı? Yarın eczaneler açık mı?

1 Ocak Pazartesi eczaneler açık mı? Yarın eczaneler açık mı?
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Yeni yıl heyecanı yurt genelinde yaşanırken eczanelerin çalışma durumu da merak edildi. Peki, 1 Ocak'ta eczaneler açık mı? Yılbaşında eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

1 OCAK'TA ECZANELER AÇIK MI?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2024 Cuma günü, eczaneler kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler, haftanın 7 günü ve 24 saat boyunca hizmet vermeye devam edecek. Eczacılar, yeni yıl tatilinin ardından 2 Ocak Salı günü mesaiye başlayacaklar.


2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı
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