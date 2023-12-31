1 Ocak Pazartesi eczaneler açık mı? Yarın eczaneler açık mı?

Yeni yıl heyecanı yurt genelinde yaşanırken eczanelerin çalışma durumu da merak edildi. Peki, 1 Ocak'ta eczaneler açık mı? Yılbaşında eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?1 OCAK'TA ECZANELER AÇIK MI?
Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2024 Cuma günü, eczaneler kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler, haftanın 7 günü ve 24 saat boyunca hizmet vermeye devam edecek. Eczacılar, yeni yıl tatilinin ardından 2 Ocak Salı günü mesaiye başlayacaklar.
2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı
Haber ile daha fazlasına ulaşın: