1 Ocak Pazartesi eczaneler açık mı? Yarın eczaneler açık mı?

Yeni yıl heyecanı yurt genelinde yaşanırken eczanelerin çalışma durumu da merak edildi. Peki, 1 Ocak'ta eczaneler açık mı? Yılbaşında eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ



Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi



Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı



Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba



Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe



Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı



Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba



Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar



Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi



Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar



Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi



Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı



Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba



Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi



Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma



Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2024 Cuma günü, eczaneler kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler, haftanın 7 günü ve 24 saat boyunca hizmet vermeye devam edecek. Eczacılar, yeni yıl tatilinin ardından 2 Ocak Salı günü mesaiye başlayacaklar.