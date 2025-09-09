Haber Tarihi: 09 Eylül 2025 11:30 - Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2025 11:30

Türkiye-Polonya basketbol maçı canlı izle | Türkiye-Polonya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam, Polonya'ya üstünlük kurması halinde Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra yarı finale yükselme sevinci yaşayacak. Geri sayım sürerken Türkiye-Polonya basketbol maçı canlı yayın kanalı ve saati basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye-Polonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) namağlup yoluna devam ediyor. Çeyrek finalde Polonya ile kritik bir maça çıkacak 12 Dev Adam, 24 yıl sonra yarı final biletini almak istiyor. Arena Riga'da oynanacak karşılaşma için heyecan dorukta. Ergin Ataman yönetimindeki milliler, grup aşamasında gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Peki Türkiye-Polonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, EuroBasket 2025 Türkiye-Polonya basketbol maçı canlı yayın kanalı, saati ve mücadeleye ilişkin detaylar…

TÜRKİYE-POLONYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Polonya basketbol maçı, 9 Eylül 2025 Salı günü saat 17.00'de başlayacak.

TÜRKİYE-POLONYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

12 DEV ADAM NAMAĞLUP

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

Milliler, son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, İsveç'i 85-79 mağlup ederek EuroBasket 2009'dan bu yana turnuvada ilk kez adını çeyrek finale yazdırdı.

HEDEF, 24 YIL SONRA YARI FİNAL

A Milli Basketbol Takımı, Polonya'ya üstünlük kurması halinde Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra yarı finale yükselme sevinci yaşayacak.

Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de gümüş madalya kazanmıştı. Ay-yıldızlılar, finalde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.

Milliler, ilk kez katıldığı ve 7 takımın mücadele ettiği EuroBasket 1949'u ise dördüncü tamamlamıştı.
