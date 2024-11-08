José Mourinho Newcastle United'a Gitmek İstiyor!

Fenerbahçe teknik direktörü olan Mourinho, Premier Lig'de unfinished business (tamamlanmamış işler) olduğunu belirterek, İngiltere'deki en iyi fırsat olarak Newcastle'ı görüyor. Chelsea'de iki kez, Manchester United ve Tottenham'da çalıştıktan sonra, İngiltere'de bir başka iş fırsatı arayan Mourinho, Newcastle'ı hedef alıyor.

Mourinho, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği maç sonrası yaptığı sıra dışı bir açıklamada, Türkiye'deki durumu nedeniyle memnuniyetsizliğini dile getirdi. Portekizli teknik adam, Roma'dan Ocak ayında kovulmasının ardından geçen yaz Fenerbahçe'ye katılmıştı ancak başka iş fırsatları peşinde.

Mourinho'nun Newcastle ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için aracılarıyla iletişime geçtiği, ayrıca Mart ayında Suudi Arabistan Grand Prix'si sırasında Newcastle başkanı Yasir al-Rumayyan ile sosyal ortamda görüştüğü biliniyor ve bu bağlantıyı sürdürdüğü anlaşılıyor.

Eddie Howe şu an için Newcastle'da baskı altında değil, Chelsea ve Arsenal'e karşı alınan arka arkaya galibiyetlerle moral bulmuş olsa da, kulübün Suudi sahiplerinin, kulübü Şampiyonlar Ligi'ne taşımak gibi büyük hedefleri olduğundan dolayı uzun vadeli iş güvenliği garanti değil. Howe, geçen yaz Amanda Staveley ve Mehrdad Ghodoussi'nin ayrılmasından sonra iki önemli destekçisini kaybetmişti ve spor direktörü Paul Mitchell ile gerilimler yaşanıyor.

Mourinho'nun Fenerbahçe'deki son çıkışı, hakem kararlarına yönelikti; takımının iki penaltı verdiğini ve güçlü bir penaltı başvurularının reddedildiğini belirtti, ayrıca Türk futbolu hakkında da sert ifadeler kullandı. "Hiç kimse yabancı ülkelerde Türk ligini izlemek istemiyor," dedi ve Premier Lig, Fransız, Alman, Portekiz ve Hollanda liglerine atıfta bulundu.

Öte yandan Howe, Newcastle'da kalmayı planlıyor ve bu hafta görevdeki üçüncü yılını kutladı. "Burada olmaktan çok mutluyum. İyi gidiyor ve bu konumda olmaktan çok memnunum," dedi ve hala bir kupa kazanma hedefinin peşinde olduklarını belirtti. Bu sezon için Avrupa'ya yeniden katılmayı amaçlıyorlar.

Son olarak, Howe, Elliot Anderson'ın Nottingham Forest'a satılmasının ardından bu oyuncunun İngiltere yerine İskoçya milli takımını seçme kararını verdiğini ifade etti. "Elliot, gelecekte kesinlikle İngiltere için oynayabilir," diyerek Anderson'ın potansiyelini vurguladı.