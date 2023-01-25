Haber Tarihi: 25 Ocak 2023 16:05 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 16:05

Muğla'da 5.4 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

Muğla'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre derinliği 41 kilometre olarak belirlendi. Deprem Muğla'nın yanı sıra Aydın ve Antalya çevresinde de hissedildi.

Muğla'da 5.4 büyüklüğünde deprem! Son depremler…
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AFAD verilerine göre saat 15:37'de Muğla Seydikemer'de 5.4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.
SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER
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