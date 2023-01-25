Muğla'da 5.4 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

SON DEPREMLER

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AFAD SON DEPREMLER

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

AFAD verilerine göre saat 15:37'de Muğla Seydikemer'de 5.4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.