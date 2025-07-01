Haber Tarihi: 01 Temmuz 2025 18:47 - Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2025 18:47

Zeynep Sönmez'in Wimbledon 2. tur maçı ne zaman?

Zeynep Sönmez, Wimbledon'da 2. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olarak adından söz ettirdi. Bu gelişmenin ardından sporseverler de heyecan dolu 2. tur maçının tarihine odaklandı. İşte, Zeynep Sönmez'in Wimbledon 2. tur maçı hakkında bilgiler...

Zeynep Sönmez'in Wimbledon 2. tur maçı ne zaman?
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Sporseverlerin heyecanla takip ettiği Wimbledon'da tek kadınlarda Zeynep Sönmez, Rumen Jaqueline Cristian'ı yenerek organizasyon tarihinde ikinci tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

ZEYNEP SÖNMEZ RUMEN RAKİBİNİ YENDİ

Tek kadınlarda milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rumen rakibi Jaqueline Cristian'ı 7-6, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek ikinci tura adını yazdırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününün sabah seansında yapılan müsabakada dünya 88 numarası Sönmez ile dünya 55 numarası Cristian karşı karşıya geldi.

Wimbledon'da ilk kez ana tabloda mücadele eden milli tenisçi, Cristian'ı 7-6, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı ve Wimbledon'da 2. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçti.

ZEYNEP SÖNMEZ'İN 2. TUR MAÇI NE ZAMAN?

Zeynep Sönmez'in Wimbledon 2. tur maçında rakibi henüz belli olmadı. Öte yandan maç tarihi de net değil.

Bu kapsamda resmi bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.


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