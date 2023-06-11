Zara indirimi ne zaman 2023? Haziran, Temmuz Zara indirimi ne zaman başlıyor?

ZARA İNDİRİMİ NE ZAMAN 2023?

Inditex'in bünyesinde bulunan markalarının 2014 yılı itibarı ile dünya genelinde 6.393 mağazası ve 100.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. İnditex grubunda yapılacak indirim kullanıcılar tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Merakla beklenen İnditex grubunun indirimi ilk olarak Zara'nın online sitesinde 22 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek. Mağazalarda ise 23 Haziran Cuma günü başlaması bekleniyor. Ürünlere indirim öncesi zam geleceği de konuşulanlar arasında.



ZARA HAKKINDA

İspanya merkezli moda devi İnditex bünyesinde yer alan Zara markası tüm dünyada biliniyor. Alışveriş tutkunlarının sıkça ziyaret ettiği Zara mağazalarında fiyatlar son zamanlarda oldukça yükseldi. Ülkemizde döviz kurlarında yaşanan artış ve artan hayat pahalılığı tekstil ürünlerinin de fiyatının yükselmesine neden oldu. Zara mağazasında ,online uygulamada ve internet üzerinden Zara'nın indirimli ürünlerini almak isteyenler 2023 ZARA indirimi ne zaman? ZARA mağaza ve internet indirimi ne zaman? sorularına yanıt arıyor.Zara, İspanyol merkezli giyim ve aksesuar markasıdır. 1975 yılında Arteixo, Galiçya'da Amancio Ortega ve Rosalía Mera tarafından kurulmuştur. Dünyanın en büyük 3 hazır giyim şirketinden biridir. 2017 yılı itibarıyla dünya genelinde 93 ülkede 2.200'ün üzerinde mağazası vardır. Inditex grubu bünyesinde yer alan Zara grubun en büyük şirketidir. Inditex grubunda Zara ile beraber; Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius, Zara Home ve Bershka markaları da yer almaktadır.Zara Woman – Ana koleksiyon, kadınlar içinZara Studio – Alt koleksiyon, kadınlar için sıra dışı kesimler ve yüksek kaliteli malzemelerZara Man – Ana koleksiyon, erkekler içinZara TRF (kısaca: "Trafaluc") – Uygun fiyatlar, bayanlar ve genç kızlar içinZara Basic – Alt koleksiyon, kadınlar ve erkekler için temel kıyafetlerZara Kids – Çocuk giyimi, yeni doğan ve çocuklar içinZara Kids Studio – Alt koleksiyon, çocuklar içinZara Home – Ev koleksiyonu, ev aksesuarları ileDünya genelinde 2.000'in üzerinde Zara mağazası vardır.