Haber Tarihi: 11 Haziran 2023 09:25 - Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2023 09:25

Zamlı sigara fiyatları güncel 2023, yeni zamlı sigara fiyatları

Son dakika... Yeni zamlı sigara fiyatları belli oldu. Sigaraya zam geleceği haberleri konuşulmaya başlandı. Philip Morris grubu sigara fiyatlarına zam yaptı. Tiryakiler için kötü haber geldi. Fiyatlara 5-10 TL arasında zam bekleniyor. 2023 zamlı sigara fiyatları sonrası hangi sigaranın kaç TL olduğu araştırılıyor. 1 paket sigaradan alınan asgari maktu vergi oranı ile birlikte güncel zamlı sigara fiyatları araştırılıyor. Bu gelişme üzerine insanlar yeni sigara zamlarını ve fiyatlarını merak etmeye başladı. İşte gelişmeler...

Zamlı sigara fiyatları güncel 2023, yeni zamlı sigara fiyatları
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Son dakika... Yeni zamlı sigara fiyatları belli oldu. Philip Morris grubu sigara fiyatlarına zam yaptı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu'nun açıklamasına göre, sigara çeşitlerine 3,5 lira ile 4,5 lira arasında zam yapıldı.

Yılın son aylarına girilirken Mayıs 2023 enflasyon oranı da yüzde 84,38 olarak açıklanmıştı. Ekonomi analistlerine göre Aralık ayı enlfasyon oranları da yüzde 68-70 bandında açıklanacak. Hem bu oran göz önünde bulundurularak hem ÖTV dikkate alınarak gerçekleştirilecek zam sonrası yeni sigara fiyatları da 5,5 TL fiyat artışı yaşayacak.
ZAMLI SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTESİ 2023

Sigara paket fiyatları son dönemlerde sık sık gelen zamlar sonrası tiryakileri şaşkına çevirdi. Son gelen zamlar sigarada paket paket fiyatları değiştirdi. İşte konuşulan sigara paket fiyatı zam detayları…

2023 yılının gelmesiyle beraber sigara fiyatları büyük zamlar görmüştü ve güncel sigara paket fiyat listesi baştan sona değişmişti.

Philip Morris grubu sigaraya beklenen zam geldi!

Son zam yılbaşında yapılmıştı. Şimdi bir zam daha geldi.

Zamlarla birlikte 33 TL'ye satılan bir paket sigara artık 38 ila 43 TL bandında satışa sunulmuş olacak.

Philip Morris grubu tüm ürünlere 5 TL zam geldiği öğrenildi.

Öte yandan Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş bugün sosyal medya hesabından, "Pm Marlboro grubuna 5 tl zam geçişi oldu" paylaşımında bulundu.


Malboro ve Parliament sigaralarda 2023 yılında zamlanan sigaralar arasında yer alıyor.

 
Kırmızı Marlboro Sigara Fiyatı 41,00 ₺
Marlboro Edge Blue Sigara Fiyatı 39,00 ₺
Marlboro Edge Sigara Fiyatı 39,00 ₺
Marlboro Edge Sky Sigara Fiyatı 39,00 ₺
Marlboro Touch Blue Sigara Fiyatı 40,00 ₺
Marlboro Touch Gray Sigara Fiyatı 40,00 ₺
Marlboro Touch Sigara Fiyatı 40,00 ₺
Marlboro White Sigara Fiyatı 40,00 ₺
Parliament Aqua Blue Slims 43,00 ₺
Parliament Midnight Blue Sigara Fiyatı 41,00 ₺
Parliament Sigara Fiyatı 42,00 ₺
Malboro Parliament Grubuna Ait Güncel Sigara Fiyat Listesi

Sigaraya Zam Geldi! Güncel Sigara Fiyatları 2023 Listesi

2023 yılı Ocak ve Şubat ayında gelen sigara zamları ve 1 TL zam indirimi sonrasında aşağıda yer alan sigara markaları 2023 yılı Haziran ayı itibariyle karşılarında belirtilen fiyatlara satılmaktadır.

Sigara Markası Fiyatı
Camel sigarası 33,00 TL
Camel Slender 32,00 TL
Camel Yellow 100 gr tütün 55,00 TL
Davidoff C Line Blue 33,00 TL
Davidoff Slims (White, Ivory) 37,00 TL
Kent Sigara Fiyatı 33,00 TL
Kent slender blue fiyatı 33,00 TL
Camel kısa kutu fiyatı 33,00 TL
Kısa Parliament 37,00 TL
LM sigarası 32,00 TL
Marlboro 36,00 TL
Marlboro Edge 34,00 TL
Marlboro Edge Blue 34,00 TL
Marlboro Edge Sky 35,00 TL
Marlboro Touch 35,00 TL
Marlboro Touch Blue 35,00 TL
Marlboro Touch Blue 35,00 TL
Marlboro Touch Gray 35,00 TL
Marlboro Touch White 35,00 TL
Marlboro White 35,00 TL
Monte Carlo 32,00 TL
Muratti fiyatı 39,00 TL
Muratti Rosso 39,00 TL
Parlement fiyat 37,00 TL
Parliament Aqua Blue Slims 38,00 TL
Parliament Midnight Blue 36,00 TL
President 29,00 TL
Uzun Parliament Sigara Fiyatı 2023 37,00 TL
Winston 35,00 TL
Winston Slender 38,00 TL
Winston Slender Blue 38,00 TL
2023 güncel sigara fiyat listesidir. Fiyatlara KDV Dahildir.

Bat Grubu Sigaralar ve 12/04/2023 Güncel Sigara Fiyatları

2023 yılında Bat grubu sigaralarına ve tütünlerine de zam geldi. Haziran ayı itibariyle bat grubu sigara fiyatları şöyledir:

100 Gr Sarmalık Tütün (Tekel 2000) Sigara Fiyatı 65,00 ₺
50 Gr Sarmalık Tütün (Tekel 2000) Sigara Fiyatı 40,00 ₺
Kısa Lark Sigara Fiyatı 38,00 ₺
Kısa Maltepe Sigara Fiyatı 32,00 ₺
Kısa Samsun Sigara Fiyatı 32,00 ₺
Pall Mall Sigara Fiyatı 32,00 ₺
Rothmans (Tüm Sigaralar) 31,50 ₺
Rothmans Sigara Fiyatı 31,50 ₺
Tekel 2000 (Tüm Sigaralar) Sigara Fiyatı 31,50 ₺
Uzun Lark Sigara Fiyatı 38,00 ₺
Uzun Maltepe Sigara Fiyatı 32,00 ₺
Uzun Samsun Sigara Fiyatı 32,00 ₺
Viceroy Sigara Fiyatı 32,00 ₺




İşte aralarında Kent, Tekel, Samsun, Maltepe gibi sigaraların bulunduğu BAT grubunin sigara fiyatları



İşte 2023 Haziran zamlı sigara fiyat listesi şöyle:

Kent D Line sigara fiyatı (Blue - Grey) 38,00 TL

Kent D Range sigara fiyatı (Blue - REKL GreAMy - Blue Long - Grey Long) 38,00 TL

Kent sigara fiyatı (Dark Blue - Dark Blue long - Switch) 38,00 TL

Kent Blue, Grey, White 40,00 TL

Kent Slims sigara 42,00 TL

Rothmans sigara 36,50 TL

Tekel 2000 sigara 36,50 TL

Tekel 2000 (Kırmızı 50 / 100) 40,00 - 65,00 TL

Tekel 2001 sigara 36,50 TL

Viceroy sigara 37,00 TL

Pall Mall sigara 37,00 TL

Samsun sigara 37,00 TL

Maltepe sigara 37,00 TL

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ 2023

TÜİK enflasyon verilerini açıklanmasının ardından alkol ve tütün ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranı belli oldu. Gelişme sonrasında sigara fiyatlarına hemen zam yapıldı. 6 Ocak 2023 tarihi itibariyle bazı markalara 4 TL civarında zam yapıldı.

16 Mayıs 2023 Sigara Fiyatları

Lark: 34,00 TL
LM: 33,00 TL
Marlboro Edge Blue Sky: 35,00 TL
Marlboro Edge: 35,00 TL
Marlboro Red, Touch: 37,00 TL
Marlboro Roll 50: 30,00 TL
Marlboro Touch Blue, Grey, White: 36,00 TL
Muratti 35,00 TL
Parliament Midnight Blue: 37,00 TL
Parliament: 38,00 TL
Kent (White): 29 TL
Kent D-Rang: 28 TL
Kent Slims (Black, Grey): 31 TL
Kent: 28 TL
Maltepe: 28 TL
Pal Mall: 28 TL
Rothmans: 27,50 TL
Samsun: 28 TL
Tekel 2000: 27,50 TL
Tekel 2001: 27,50 TL
Viceroy: 28 TL

BRITISH AMERICAN TOBACCO BAT SİGARALARI 2023

Kent 33 TL
Kent D-Range 33 TL
Kent 35 TL
Kent Slims 37 TL
Rothmans 31.5 TL
Tekel 2000 31.5 TL
Tekel 2001 31.5 TL
Viceroy 32 TL
Pall Mall 32 TL
Samsun 32 TL
Maltepe 32 TL



JAPAN TOBACCI JTI SİGARALARI 2023

Winston Slender 34 TL
Winston Dark Blue Deep Blue 34 TL
Winston Slims 35 TL
Winston 35 TL
Winston Xsence 36 TL
Camel Slender 33 TL
Camel 34 TL
Monte Carlos 33 TL
LD 33 TL



PHILIP MORRIS SİGARALARI 2023

Marlboro Edge 35 ₺

Marlboro Edge Blue-Sky 35₺

Marlboro Touch Blue-Gray-White 36 ₺

Marldboro Red-Touch 37 ₺

Parlıament 38 ₺

Parlıament Mıdnıhgt blue 37 ₺

Murattı 35 ₺

Murattı Blu 34 ₺

Lark 34 ₺

Chesterfıeld 33 ₺

L&M 33 ₺

Marlboro Roll 50 30 ₺



TT SİGARALARI 2023

Violet Slims 34 TL
Winner Slims 32 TL
Winner Kısa 29 TL
HD Slims 30 TL
HD Red 29 TL
HD Blue 29 TL
HD Sky 29 TL
HD Q Size 29 TL
President 29 TL
President Q Size 29 TL
Vigor Cerulean 31 TL
Point Blue Slims 29 TL
Medley 27 TL
MMC 28 TL
Hazar 27 TL
Toros 2005 27 TL



3.5 - 4.5 LİRA ZAM

Türkiye Tekel Bayileri Platformu'nun açıklamasına göre, sigara çeşitlerine 3,5 lira ile 4,5 lira arasında zam yapıldı.

Fiyat artışı sonrası en ucuz sigara 30 liraya çıkarken, zam oranı yüzde 13 olarak gerçekleşti.

ÖTV ZAMMININ AYRINTILARI

Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapıldı

Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE yüzde 22,29 oranında gerçekleşti.

Bu rakama göre alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlendi.

DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde konu hakkında bilgi vermek, farkındalık oluşturmak ve kullananların sigarayı bırakma kararı almalarını sağlamak amacıyla Ankara'da bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.

Etkinliğe katılan vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı. 0-3 ppm normal, 4-6 ppm pasif içici, 7 ve üzeri ppm'in ise bağımlı olarak tanımlandığı ölçüm sonuç değerlerine göre bağımlılar, sigarasız sağlıklı bir hayatın ilk adımını atmaları yönünde teşvik edildi.

SİGARA BIRAKMA YOLLARI

Uzmanlar tarafından tütün ve tütün ürünlerinin zararları, neden olduğu hastalıklar, pasif içicilik, sigarayı bırakmanın yolları konuları anlatıldı. Karbonmonoksit ölçüm sonucu yüksek değerde çıkan vatandaşlara, destek alabilecekleri Sigara Bırakma Poliklinikleri ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hakkında bilgi verildi. Ayrıca katılımcılar, yanlarında bulunduğu takdirde sigara paketlerini etkinlikte yer alan sigara atık kutusuna atma ve hemen orada sigarayı bırakma kararı alma yönünde teşvik edildi.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinliklerde broşürler ve çeşitli hediyeler verildi.

Konu hakkında hazırlanan mesajlar ve etkinlik fotoğrafları Sağlık Bakanlığının, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün (Sağlıklı Yaşa) ve İl Sağlık Müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesaplarından #HavanıKoruve #SigarayıBırakmaGünüetiketleriyle paylaşıldı.

Vatandaşların ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği Ankara'daki etkinlikte 368 kişinin karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Sonuçlara göre 368 kişiden 36'sı sigara kullanmıyor, 141'i pasif içici ve 191'i bağımlı.

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