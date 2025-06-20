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YKS sınav görevlisi ücretleri 2025: Sınav gözetmeni ücretleri ne zaman yatar? Nasıl sınav görevlisi olunur?
Haber Tarihi: 20 Haziran 2025 11:25 -
Güncelleme Tarihi:
20 Haziran 2025 11:25
YKS sınav görevlisi ücretleri 2025: Sınav gözetmeni ücretleri ne zaman yatar? Nasıl sınav görevlisi olunur?
Öğretmenler ve akademik personeller sınavlarda çeşitli alanlarda görevler üstleniyor. Gözetmen, bina sorumlusu, bina yöneticisi, salon başkanı gibi görevlendirme yapılıyor. Öğretmenler, sınavda görev almak için ÖSYM üzerinden başvuru yapabilir. 2025 YKS sınavı görevlisi olacaklar ne kadar görevli ücreti alacak? 2025 sınav görevlisi nasıl olunur?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanıyor. Sınav öncesi, sınav esnasında ve sonrasında sınav görevlileri bir takım sorumlulukları yerine getirir. Gövleri arasında; sınavdan en az 1 saat önce sınav yerinde olması gereken görevliler toplantı düzenler, sınav evrakları teslim alınır, kimlik ve belge kontrolü yapılır, sınav hakkında bilgilendirme yapılır gibi sorumluluklar bulunuyor. İşte, sınav görevlisi ücretleri ve ödeme tarihi...>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
YKS SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda görevli olan personellere ocak-haziran tarhilerinde geçerli olan ödeme tutarları şöyle:
Bina Yöneticisi 1.384
Bina Sınav Sorumlusu 1.720
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 1.521
Salon Başkanı 1.338
Gözetmen 1.223
Yedek Gözetmen 1.070
Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarında ise ödenen tutarlar şöyle:
Bina Sınav Sorumlusu: Brüt 3.037,67 TL / Net 2.558,96 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: Brüt 2.025,11 TL / Net 1.705,97 TL
Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): Brüt 1.923,86 TL / Net 1.620,68 TL
SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR?
Sınavlarda görevli olan personellerin ödemeleri, sınav kurallarına göre sınavdan bir hafta sonra hesaplarına geçmeye başlar. Sınav paraları memur maaşı katsayısına göre şekillenir. Bu nedenle Temmuz ayından itibaren sınav görevlisi ücretleri de değişecek.
Sınavlarda görevli olmak isteyen personeller https://gis.osym.gov.tr/Yetki/Giris adresi üzerinden görevli olmak için başvuru yapabilir.
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