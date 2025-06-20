YKS sınav görevlisi ücretleri 2025: Sınav gözetmeni ücretleri ne zaman yatar? Nasıl sınav görevlisi olunur?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanıyor. Sınav öncesi, sınav esnasında ve sonrasında sınav görevlileri bir takım sorumlulukları yerine getirir. Gövleri arasında; sınavdan en az 1 saat önce sınav yerinde olması gereken görevliler toplantı düzenler, sınav evrakları teslim alınır, kimlik ve belge kontrolü yapılır, sınav hakkında bilgilendirme yapılır gibi sorumluluklar bulunuyor. İşte, sınav görevlisi ücretleri ve ödeme tarihi...

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda görevli olan personellere ocak-haziran tarhilerinde geçerli olan ödeme tutarları şöyle:

Bina Yöneticisi 1.384

Bina Sınav Sorumlusu 1.720

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 1.521

Salon Başkanı 1.338

Gözetmen 1.223

Yedek Gözetmen 1.070

Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarında ise ödenen tutarlar şöyle:

Bina Sınav Sorumlusu: Brüt 3.037,67 TL / Net 2.558,96 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: Brüt 2.025,11 TL / Net 1.705,97 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): Brüt 1.923,86 TL / Net 1.620,68 TL

Sınavlarda görevli olan personellerin ödemeleri, sınav kurallarına göre sınavdan bir hafta sonra hesaplarına geçmeye başlar. Sınav paraları memur maaşı katsayısına göre şekillenir. Bu nedenle Temmuz ayından itibaren sınav görevlisi ücretleri de değişecek.

Sınavlarda görevli olmak isteyen personeller https://gis.osym.gov.tr/Yetki/Giris adresi üzerinden görevli olmak için başvuru yapabilir.