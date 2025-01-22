Haber Tarihi: 22 Ocak 2025 13:13 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 13:13

YDS Başvuru 2025: YDS Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) 9 Mart'ta yapılacak. YDS/1 başvuru tarihleri ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Buna göre, yabancı dil yeterliliğini ölçmek isteyen adayların heyecanla beklediği YDS başvuruları için süreç bugün başladı. Peki YDS/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2025 YDS başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…

YDS Başvuru 2025: YDS Başvuru Ücreti Ne Kadar?
Abone Ol
2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuru kılavuzu yayımlandı. ÖSYM tarafından düzenlenen YDS 1 sınavı 9 Mart 2025 tarihinde uygulanacak. Peki, YDS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2025 ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/1 başvuru kılavuzu ve YDS başvuru tarihleri 2025

2025 YDS/1 BAŞVURULARI BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuru tarihleri belli oldu.

Takvime göre 2025 YDS/1 başvuruları, 22 Ocak Çarşamba günü başladı ve 29 Ocak tarihinde sona erecek.

Geç başvurular ise 7 Şubat 2025 tarihinde alınacak.

YDS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 22 Ocak 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

2025 YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS/1 başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre YDS başvuru ücreti 750,00 TL olarak duyuruldu. Ücret ödeme için son gün, 30 Ocak 2025. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Milan Skriniar kimdir? Milan Škriniar Fenerbahçe'de Gündem Milan Skriniar kimdir? Milan Škriniar Fenerbahçe'de
Milan Skriniar nasıl biri? Fenerbahçe Milan Skriniar nasıl biri?
Çaykur Rizespor ayrılığı açıkladı! Rizespor Çaykur Rizespor ayrılığı açıkladı!
Casper Hojer: 'Zor bir maç bizi bekliyor olacak' Rizespor Casper Hojer: "Zor bir maç bizi bekliyor olacak"
Ankara Keçiörengücü, Francis Ezeh'i transfer etti Spor Toto 1. Lig Ankara Keçiörengücü, Francis Ezeh'i transfer etti
Aziz Yıldırım'dan Mesut Özil yalanlaması! Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan Mesut Özil yalanlaması!
Fenerbahçe, Skriniar'ı açıkladı! İstanbul'a geliyor Türkiye Transferler Fenerbahçe, Skriniar'ı açıkladı! İstanbul'a geliyor
Göztepe'de Lasse Nielsen formayı kaptı Futbol Göztepe'de Lasse Nielsen formayı kaptı
YDS Başvuru 2025: YDS Başvuru Ücreti Ne Kadar? Gündem YDS Başvuru 2025: YDS Başvuru Ücreti Ne Kadar?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe, Skriniar'ı açıkladı! İstanbul'a geliyor
2
Olimpik Lyon için yorum: "Boğulmuş durumda"
3
Anderson Talisca için yeni gelişme!
4
Solskjaer'in ilk transferi memleketinden!
5
Fenerbahçe ayrılık için izin verdi!
6
Fenerbahçe açıkladı: Diego Carlos
7
Fenerbahçe için Bazoumana Toure iddiası!

SON HABERLER