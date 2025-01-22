YDS Başvuru 2025: YDS Başvuru Ücreti Ne Kadar?

2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuru kılavuzu yayımlandı. ÖSYM tarafından düzenlenen YDS 1 sınavı 9 Mart 2025 tarihinde uygulanacak. Peki, YDS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2025 ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/1 başvuru kılavuzu ve YDS başvuru tarihleri 2025



2025 YDS/1 BAŞVURULARI BAŞLADI



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuru tarihleri belli oldu.



Takvime göre 2025 YDS/1 başvuruları, 22 Ocak Çarşamba günü başladı ve 29 Ocak tarihinde sona erecek.



Geç başvurular ise 7 Şubat 2025 tarihinde alınacak.



YDS BAŞVURU NASIL YAPILIR?



Adaylar, başvurularını 22 Ocak 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.



2025 YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



YDS/1 başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre YDS başvuru ücreti 750,00 TL olarak duyuruldu. Ücret ödeme için son gün, 30 Ocak 2025. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek.

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