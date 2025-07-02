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Wimbledon ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Wimbledon Zeynep Sönmez ikinci tur maçı hangi gün?
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2025 11:06 -
Güncelleme Tarihi:
02 Temmuz 2025 11:06
Wimbledon ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Wimbledon Zeynep Sönmez ikinci tur maçı hangi gün?
Wimbledon Tenis Turnuvası, en eski ve prestijli spor müsabakalarından biridir. Her sene Haziran ayı sonunda başlayan turnuvada 5 ana kategori vardır. Tek erkekler, tek kadınlar, çift erkekler, çift kadınlar ve karışık çiftler kategorilerinden sporcular çim sahaya çıkıyor. 2025 Wimbledon'da temsilcimiz Zeynep Sönmez de büyük başarı elde ederek ikinci turda yarışma şansı yakaladı. Peki, Wimbledon maçları ne zaman, saat kaçta?
4 büyük Grand Slam tenis turnuvasından biri olan Wimbledon, İngiltere başkenti Londra'da düzenleniyor. İlk olarak 1877 yılında hayata geçirilen Wimbledon, All England Lawn Tennis ve Croquet Club tarafından düzenleniyor. 2025 Wimbledon müsabakaları da 30 Haziran günü başladı. İşte, Wimbledon maç takvimi...
WİMBLEDON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Wimbledon maçları 30 Haziran'da başladı. 13 Temmuz günü final yapacak olan turnuvada her gün tek erkekler, tek kadınlar ve çift kadınlar, çift erkekler kategorilerinden mücadeleler gerçekleşiyor. Tek kadınlarda şampiyon 12 Temmuz Cumartesi günü, tek erkeklerde ise 13 Temmuz Pazar günü belli olacak.
Karşılaşmalar TRT Spor Yıldız'dan aktarılıyor.
138. kez düzenlenen Wimbledon'da maçlar final gününe kadar saat 13:00'te başlıyor.
WİMBLEDON ÖDÜLÜ
Wimbledon'ın toplam para ödülü geçen yıla göre yüzde 7 oranında arttı. Toplam para ödülü 53,5 milyon sterlinle (yaklaşık 3 milyar lira) organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine çıkartıldı.
Çim kortta gerçekleştirilecek turnuvada teklerde şampiyon alacak sporcu 3 milyon sterlin kazanacak.
Teklerde en çok kazananlar:
Erkekler:
Roger Federer (İsviçre) - 8 kez
William Renshaw (Büyük Britanya) - 7
Pete Sampras (ABD) - 7
Novak Djokovic (Sırbistan) - 7
Kadınlar:
Martina Navratilova (ABD) - 9
Helen Wills Moody (ABD) - 8
Steffi Graf (Almanya) - 7
Serena Williams (ABD) - 7
Dorothea Lambert Chambers (İngiltere) - 7
WİMBLEDON ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI
Zeynep Sönmez, tek kadınlarda ikinci turda 3 Temmuz Perşembe günü Karolina Muchova-Xinyu Wang ile karşılaşacak.
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