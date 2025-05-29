Haber Tarihi: 29 Mayıs 2025 12:15 - Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2025 12:15

Vanspor - Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta Play-Off mücadelesi veren ve Play-Off 3. Turunda iki maçın sonucunda Elazığspor'u 7-1 mağlup eden Vanspor, adını finale yazdırmayı başardı. Peki, Vanspor - Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vanspor - Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta?
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Türk futbolunda büyük heyecana sahne olacak Vanspor - Batman Petrolspor maçı için nefesler tutuldu. 2024/2025 sezonunun en kritik karşılaşmalarından biri olan bu dev randevu, TFF 2. Lig'den 1. Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek. Peki, Vanspor - Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Vanspor - Batman Petrolspor Maçı Ne Zaman Oynanacak?

Merakla beklenen Vanspor - Batman Petrolspor mücadelesi, 1 Haziran 2025 Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. Bu karşılaşma, her iki takım için de sezonun en önemli sınavı olacak ve 1. Lig'e yükselme hedefi taşıyan takımların kaderini belirleyecek.

Vanspor - Batman Petrolspor Maçı Saat Kaçta Başlayacak?

Vanspor ile Batman Petrolspor arasındaki kritik 1. Lig'e yükselme maçı, saat 20.00'da başlayacak.

Vanspor - Batman Petrolspor Maçının Önemi: Süper Lig Yolu Açılıyor!

Vanspor - Batman Petrolspor maçı, 2024/2025 sezonu sonunda TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkmayı başaran son takımı belirleyecek. Daha önce Sarıyer ve Serik Belediyespor'un 1. Lig vizesi aldığı bu sezonda, Vanspor ve Batman Petrolspor arasındaki bu karşılaşma, üçüncü ve son yükselen ekibi ortaya çıkaracak.

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