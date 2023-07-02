Haber Tarihi: 02 Temmuz 2023 11:36 - Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2023 11:36

Üniversiteler ne zaman açılıyor, açılacak? 2023-2024 YÖK kararı

Son dakika: Üniversiteler ne zaman açılıyor, açılacak? sorusu tekrar gündeme geldi. 2023-2024 eğitim öğretim dönemine kısa bir zaman dilimi kaldı. YKS oturumlarının da geride kalması ile üniversitelerin ne zaman açılacağı konusu gündeme geldi. Ağustos ayında üniversite kayıt işlemlerinin de yapılması bekleniyor. Üniversitelerin ne zaman açılacağı ise merak ediliyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, açılıyor? 2023-2024 YÖK kararı

Üniversiteler ne zaman açılıyor, açılacak? 2023-2024 YÖK kararı
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2023 Üniversitelerin açılacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı. 2023 Bahar yarıyılının ne zaman başlayacağı milyonlarca üniversitelinin gündeminde yer alıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, öğrencilerin eğitime nasıl devam edeceklerine ilişkin detayları geçtiğimiz günlerde paylaştı. Hibrit sistemin değerlendirileceğini belirten Özvar'ın son açıklamalarını ve konuyla ilgili güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar... ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.

Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 takvimiyle paylaşıldı.

Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.


Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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