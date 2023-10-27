Haber Tarihi: 27 Ekim 2023 12:30 - Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 12:30

UEFA ülke puanı sıralaması 2023: Güncel ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

2023 güncel ülke puanı sıralaması, futbolseverler tarafından araştırılıyor. Avrupa'da 3 temsilcimiz yoluna devam ederken Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi Bayern Münih'i sallasa da yıkamadı. Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Ludogorets'i rahat geçerken Beşiktaş, Bodo/Glimt deplasmanından mağlup dönerek gruptan çıkma şansını oldukça zora soktu. Bilindiği üzere temsilcilerimizin aldığı puan veya puanlar ülke puanına da büyük katkı sağlıyor. Türkiye kaçıncı sırada? Ülke puanı nasıl hesaplanıyor? Türkiye Avrupa'ya kaç takım gönderecek? sorularının yanıtları ve 2023 ülke puanındaki son durum haberimizde.

UEFA ülke puanı sıralaması 2023: Güncel ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?
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Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 3. hafta maçlarını oynadı. Okan Buruk'lu Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi Bayern Münih'i sallasa da yıkamadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. İsmail Kartal'lı Kanarya, Konferans Ligi'nde Ludogorets'i 3-1'le geçip resmi maçlarda 18 maçlık galibiyet serisi yakalarken Burak Yılmaz'lı Kara Kartal, Bodo/Glimt deplasmanında yıkıldı. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı oldukça azaldı. Temsilcilerimizin aldığı puan veya puanlar ülke puanına da büyük katkı sağlarken 2023 ülke puanı son durum da futbolseverler tarafından araştırılıyor.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023/2024 GÜNCEL SON DURUM 
UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye'nin yer aldığı sıralama ve puanı futbolseverlerin yakın takibinde yer alıyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe ve Beşiktaş gruplara kalmayı başardı. Gruptan çıkmayı başarmamız halinde gelecek sezon Avrupa kupalarına göndereceğimiz takım sayısı da artacak. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'de temsilcimiz Galatasaray, Bayern Münih'e 3-1'lik skorla mağlup olurken Beşiktaş ve Fenerbahçe Konferans Ligi'nde 3. hafta maçlarını oynadı. İşte UEFA ülkeler sıralamasında son güncel liste ve Türkiye'nin puanı...

2023-2024 UEFA ülkeler sıralaması güncel liste

1- İngiltere: 93.178

2- İspanya: 79.614

3- İtalya: 75.855

4- Almanya: 73.624

5- Hollanda: 57.100

6- Fransa: 56.331


7- Portekiz: 49.816

8- Belçika: 41.800

9- TÜRKİYE: 35.350

10- İskoçya: 32.650

11- Avusturya: 31.000

12- İsviçre: 30.775

13- Çekya: 28.300

14- Danimarka: 28.200

15- Norveç: 27.875

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

Eğer 9. sıradaki yerimiz korursak; 2024-2025 sezonun Süper Lig ikincisi, 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'de bir tur az oynayacak ve 2. yerine 3. Eleme Turu'ndan itibaren katılacak.

İskoçya'dan beklediğimiz haber geldi

Ülke sıralamasındaki en yakın rakibimiz İskoçya'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi olan Rangers, PSV'ye elenerek Devler Ligi'ne veda etti ve Avrupa Ligi'ne geçti.

Öte yandan Hibernian ve Hearts UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne play-off turunda elendi. Aberdeen ise UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda etti ve İskoçya'dan Celtic ve Rangers olmak üzere sadece 2 temsilci kaldı.

Geçen sezonu İskoçya Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Celtic, direkt olarak gruplarda yer alacak.

 



Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, ikinci eleme turu rövanşında Zalgiris Vilnius'u mağlup ederek üçüncü eleme turuna yükseldi. Üçüncü eleme turu NK Olimpija - Galatasaray maçı 9 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek. Rövanşı da 16 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

UEFA KULÜPLER SIRALAMASI
UEFA kulüpler sıralaması son beş sezona göre Başakşehir 51, Galatasaray 59, Fenerbahçe 68, Sivasspor 83, Trabzonspor ise 100. sıralda yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİNE İKİ TAKIM NASIL GİDER?

Ülke puanı sıralamasında elde edilen puanlar ertesi sene değil, iki sene sonra fayda sağlıyor. 2022-2023 sezonunda Avrupa'da gösterilen başarılı performans sayesinde 2024-2025 yılında yeniden 5 takım ile Avrupa'da yer alacağız. Beş takımdan ikisi Şampiyonlar Ligi'ne giderken iki takım da eleme aşamasında başlayacak.

Türkiye bu yıl ülke puanı sıralamasında ilk 10'a girmesi halinde 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 1, Konferans Ligi'ne 2 takım gönderecek. Şampiyonlar Ligi'ne gönderilen 2 takımdan 1'i doğrudan grup aşamasında başlayacak.

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