UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? 2023 Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda?

2023 UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde adını son 16'ya yazdıran Başakşehir ve Sivasspor'un ardından Trabzonspor'da Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmak için mücadele etti. Peki UEFA Avrupa-Konferans Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, bugün TSİ 14.00'te Avrupa Ligi eşleşmeleriyle başlayacak.
Avrupa Konferans Ligi kuraları ise TSİ 15.00'te çekilecek.
Kura çekimi EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. FENERBAHÇE, BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR SERİBAŞI OLACAK
İki turnuvada da gruplarını lider bitirerek doğrudan son 16 turuna kalan 8 takım, kurada seribaşı olacak. Seribaşı ekiplerin rövanş maçlarını evinde oynayacağı turda, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek.
Son 16 turu maçları, 9 ve 16 Mart'ta oynanacak. FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri şu şekilde;
Manchester United
Sevilla
Sporting Lizbon
Bayer Leverkusen
Union Berlin
Shaktar Donetsk
Roma
Juventus
Paylaş BAŞAŞEHİR/SİVASSPOR MUHTEMEL RAKİPLER
UEFA Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamlayarak son 16 turuna adlarını direkt olarak yazdıran Sivasspor kuraya seri başı olarak katılacak. Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri şu şekilde olacak;
Anderlecht
Fiorentina
Basel
Gent
Lazio
AEK
Lech Poznan
Sheriff Tiraspol maçlarında tur atlayan takımlar Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri olacak
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