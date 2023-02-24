Haber Tarihi: 24 Şubat 2023 12:57 - Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023 12:57

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? 2023 Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sporseverler tarafından merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Alınan sonuçların ardından son 16 turu biletini alan takımlar belli oldu. Avrupa Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırmayı başaran Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde 16'ya kalan Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri, play-off turunu geçmesini durumunda Trabzonspor rakibi bu kura çekimde belli olacak. Peki, 2023 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? 2023 Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda?
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2023 UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde adını son 16'ya yazdıran Başakşehir ve Sivasspor'un ardından Trabzonspor'da Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmak için mücadele etti. Peki UEFA Avrupa-Konferans Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, bugün TSİ 14.00'te Avrupa Ligi eşleşmeleriyle başlayacak.
Avrupa Konferans Ligi kuraları ise TSİ 15.00'te çekilecek.

Kura çekimi EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE, BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR SERİBAŞI OLACAK

İki turnuvada da gruplarını lider bitirerek doğrudan son 16 turuna kalan 8 takım, kurada seribaşı olacak. Seribaşı ekiplerin rövanş maçlarını evinde oynayacağı turda, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek.

Son 16 turu maçları, 9 ve 16 Mart'ta oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri şu şekilde;

Manchester United

Sevilla


Sporting Lizbon

Bayer Leverkusen

Union Berlin

Shaktar Donetsk

Roma

Juventus

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BAŞAŞEHİR/SİVASSPOR MUHTEMEL RAKİPLER

UEFA Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamlayarak son 16 turuna adlarını direkt olarak yazdıran Sivasspor kuraya seri başı olarak katılacak. Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri şu şekilde olacak;

Anderlecht

Fiorentina

Basel

Gent

Lazio

AEK

Lech Poznan

Sheriff Tiraspol maçlarında tur atlayan takımlar Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri olacak
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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