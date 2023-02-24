UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? 2023 Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

2023 UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde adını son 16'ya yazdıran Başakşehir ve Sivasspor'un ardından Trabzonspor'da Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmak için mücadele etti. Peki UEFA Avrupa-Konferans Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, bugün TSİ 14.00'te Avrupa Ligi eşleşmeleriyle başlayacak.Avrupa Konferans Ligi kuraları ise TSİ 15.00'te çekilecek.Kura çekimi EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.İki turnuvada da gruplarını lider bitirerek doğrudan son 16 turuna kalan 8 takım, kurada seribaşı olacak. Seribaşı ekiplerin rövanş maçlarını evinde oynayacağı turda, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek.Son 16 turu maçları, 9 ve 16 Mart'ta oynanacak.Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri şu şekilde;Manchester UnitedSevillaSporting LizbonBayer LeverkusenUnion BerlinShaktar DonetskRomaJuventusPaylaşUEFA Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamlayarak son 16 turuna adlarını direkt olarak yazdıran Sivasspor kuraya seri başı olarak katılacak. Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri şu şekilde olacak;AnderlechtFiorentinaBaselGentLazioAEKLech PoznanSheriff Tiraspol maçlarında tur atlayan takımlar Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri olacak