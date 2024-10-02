Haber Tarihi: 02 Ekim 2024 12:47 - Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024 12:47

Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatar? Ekim 2024

Birçok öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak ücretli öğretmenlik yapıyor. Son zamanlarda ise ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatar sorusu merak konusu oldu. Peki, Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatar?

Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatar? Ekim 2024
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Pek çok öğretmen 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı olarak ücretli öğretmenlik yapıyor.

MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik yapan kişiler ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatar sorusunun cevabını merak ediyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan okullarda ücretli öğretmenlik yapan kişiler ekim ayı ile birlikte maaşlarını bekliyor.

Ücretli öğretmen maaşı her ayın 15'in denk gelecek şekilde hesaplara yatıyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

MEB'de ücretli öğretmenlik yapan kişilerin maaş hesaplaması ders saati ve girmiş oldukları ders sayısına göre yapılır.

Ders saatli ücret olması bakımından da ücretli öğretmenlerin her ay almış olduğu maaş değişiyor. Ayrıca toplam ders saatine ek olarak girdikleri ders saatinin yarısı kadar ek ders ücreti ödeniyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik yapmak isteyenler başvurularını çevrim içi bir şekilde yapabiliyor. Yapmanız gerekenler şu şekilde:

İlk olarak e-Devlet'e giriş yapın.

Ardından e-Devlet üzerinden "Ücretli Öğretmenlik Başvurusu sayfasına girin.

Sonrasında karşınıza çıkan sayfadan istenilen bilgileri girin.

Girdiğiniz bilgiler sonucunda istediğiniz il ve ilçelerdeki başvurularınızı gerçekleştirmiş olursunuz.
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