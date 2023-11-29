Haber Tarihi: 29 Kasım 2023 11:15 - Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 11:15

Uçak seferleri iptal mi? 29 Kasım 2023 Pegasus-THY iptal olan uçuşlar

Son dakika haberleri... Olumsuz hava koşulları hava ulaşımını aksattı. THY'den yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Peki, Uçak seferleri iptal mi? 29 Kasım 2023 Pegasus-THY uçak seferleri iptal mi? Pegasus iptal edilen seferler hangileri?

Uçak seferleri iptal mi? 29 Kasım 2023 Pegasus-THY iptal olan uçuşlar
Abone Ol
İstanbul'da hafta sonu beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle alarm durumuna geçildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş kapasitesi düşürüldü.
İSTANBUL HAVALİMANI GİDEN UÇUŞLAR

İSTANBUL HAVALİMANI GELEN UÇUŞLAR

THY UÇUŞ İPTALİ VE DEĞİŞİKLİĞİ SORGULAMA EKRANI

SABİHA GÖKÇEN UÇUŞ İPTALİ BİLGİ EKRANI


PEGASUS'TA İPTAL OLAN UÇUŞLAR VAR MI? 29 KASIM BUGÜN...

Pegasus'ta bugün (29 Kasım) seferlerin iptaline yönelik bir duyuru paylaşılmadı. Konuya ilişkin son dakika karar alındığında haberimize ekleyeceğiz. Aşağıdaki link üzerinden Pegasus uçuşunuzun durumunu sorgulayabilirsiniz.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul Havalimanı'nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu.
Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı kalkışlı 56 seferi iptal edildi. Konuyla ilgili duyuru Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Üstün'den geldi.

Yolcuların uçuşlarına dair güncel bilgileri kontrol etmesini isteyen Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz; 28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. İstanbul Havalimanı'nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz" açıklamasında bulundu.


 

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Angelino'nun kaderi için kritik maç! Galatasaray Angelino'nun kaderi için kritik maç!
Fenerbahçe'de 7 eksik! Fenerbahçe Fenerbahçe'de 7 eksik!
Aslantepe Manchester maçında kapalı gişe! Galatasaray Aslantepe Manchester maçında kapalı gişe!
Pika Art AI: Videoda Yapay Zeka Devrimi Gündem Pika Art AI: Videoda Yapay Zeka Devrimi
Galatasaray, iç sahada Mahchester'a kaybetmiyor! Galatasaray Galatasaray, iç sahada Mahchester'a kaybetmiyor!
İşte Okan Buruk'un Manchester'ı imha planı! Galatasaray İşte Okan Buruk'un Manchester'ı imha planı!
Aile ve Gençlik Fonu başvurusu: Aile ve Gençlik Fonu şartları nedir? Gündem Aile ve Gençlik Fonu başvurusu: Aile ve Gençlik Fonu şartları nedir?
Fenerbahçe'de Fred ve Djiku'nun son durumu! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Fred ve Djiku'nun son durumu!
Ryan Kent için Fenerbahçe'ye Premier Lig'den teklif Fenerbahçe Ryan Kent için Fenerbahçe'ye Premier Lig'den teklif
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray - Manchester United: Muhtemel 11'ler
2
Jorginho'ya Fenerbahçe izni!
3
Hull City'den farklı galibiyet
4
Rıza Çalımbay'ın prensi: Erencan Yardımcı
5
Galatasaray'ı bekleyen dev gelir!
6
Galatasaray'da eskiye dönüş!
7
Nordsjaelland maçı öncesi Fenerbahçe'de kadro sıkıntısı!

SON HABERLER

yukarı ok