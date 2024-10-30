Haber Tarihi: 30 Ekim 2024 16:58 - Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2024 16:58

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart başvurusu nasıl yapılır?

Ulaşımda yeni bir dönem başlatan "Türkiye Kart" projesi hayata geçiyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu projeyle birlikte tüm toplu taşıma kartlarının tek bir kartta toplanacağını duyurdu. Türkiye Kart, hem ulaşımda kullanılacak hem de isteğe bağlı olarak kredi kartı işlevi görebilecek. Peki, Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart başvurusu nasıl yapılır?
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Bakan Uraloğlu, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde toplu taşıma kartlarını bir araya getirecek bu projenin detaylarına değindi. Mevcut toplu taşıma kartlarının birleştirilmesi amacıyla PTT'nin uygulamasının yaygınlaştırılacağını vurgulayan Uraloğlu, şunları belirtti:

"Mevcut kartları tek bir sistemde toplamak istiyoruz. PTT'nin mevcut bir uygulaması var ve bunu daha fazla yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Şu anda bazı illerde, otoparklar ve milli parklar gibi alanlarda kullanılıyor. Hedefimiz, Türkiye'nin her yerinde tek bir kartın kullanılması. Böylece vatandaşlarımız, tek bir kartla tüm toplu taşıma hizmetlerinden yararlanabilecek. Ayrıca, bu kart istenildiğinde kredi kartı olarak da kullanılabilecek."

Bu yenilikçi projeyle birlikte, ulaşım sisteminde daha fazla kolaylık ve entegrasyon sağlanması hedefleniyor.
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