TRT Tabii nasıl izlenir? TRT Tabii spor frenkans ayarları

TRT Tabii ile sayısız TRT içeriğinin yanı sıra, orijinal çalışmaları tek tıkla izlemek mümkün. Ücretsiz ve premium paketi ile birçok farklı türden içeriğe erişim sağlanabiliyor. Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi, Avrupa Ligi maçları TRT Tabii'den şifresiz ve ücretsiz izlenebiliyor mu?

TRT'nin Türkiye'yi dünyaya taşıyan küresel yayın platformudur. Dizi, film, program, belgesel ve birçok tabii orijinal içeriğin izlenebileceği Türkiye'nin küresel çevrimiçi yayın hizmetidir.

TRT Tabii, tabii.com'da, mobil uygulamalarda ve smart tv uygulamalarından izlenebiliyor. Tabii, Play Store ve App Store aracılığı ile indirilerek kullanılabiliyor.

Yerli platform Tabii'ye üyelik işlemleri ''https://www.tabii.com/register'' adresindeki ''Ad Soyad, e-posta, şifre, cinsiyet, doğum tarihi'' alanları doldurularak gerçekleştiriliyor.



TRT TABİİ ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?



Platform, 7 Mayıs tarihinde Türkiye'de yayın hayatına başladı. Tabii, ücretsiz olarak hizmet sunuyor. Kısa süre içerisinde tüm dünyada yayında olacak. Beş farklı dil seçeneği sunuyor.



Peki, Tabii Premium fiyatı ne kadar? Tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL. 21 Ağustos Çarşamba gününden itibaren tabii'nin Premium paketi kullanıma açılacak.



TABİİ TRT NASIL, NEREDEN İZLENİR?



Tabii uygulamalarına yakında; akıllı tv, android tv ve apple tv platformlarından ulaşabilecek.



Yine bu cihazlardaki Roku ve YouTube gibi üçüncü parti uygulamaları aracılığıyla da takip ediliyor.



TRT TABİİ ÜYELİK ve İNDİRME



Yerli platform Tabii'ye üyelik işlemleri ''https://www.tabii.com/register'' adresindeki ''Ad Soyad, e-posta, şifre, cinsiyet, doğum tarihi'' alanları doldurularak gerçekleştiriliyor.



Tabii, Play Store ve App Store aracılığı ile indirilerek kullanılabiliyor.

