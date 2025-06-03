Temmuz zamlı öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2025

Türkiye'de milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren 2025 Temmuz ayı maaş zammı, enflasyon verileri ve toplu sözleşme oranlarına bağlı olarak şekilleniyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek yüzde 15'lik tahmini zam oranı, öğretmenlerin maaşlarında da bir artış sağlayacak. Temmuz zamlı öğretmen maaşı ne kadar oldu merak ediliyor.

2025 Temmuz ayı için öğretmen maaşlarına yapılması beklenen zam oranı, şimdilik yüzde 15 olarak öngörülüyor. Bu oran, 2024 yılının ikinci yarısında (Temmuz-Aralık) oluşan yüzde 14,57'lik beş aylık enflasyon farkına, toplu sözleşmeden doğan yüzde 5'lik zammın eklenmesiyle hesaplanıyor. Ancak kesin ücret Haziran ayı enflasyon verisiyle kesinleşecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran enflasyonu, bu oranı yukarı veya aşağı yönlü etkileyebilir. Zam sonrası maaşlar, öğretmenlerin unvanlarına, derecelerine ve kıdemlerine göre değişiklik gösterecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Haziran 2025'te açıkladığı verilere göre Mayıs ayı enflasyonu yüzde 1,53, yıllık enflasyon ise yüzde 35,41 olarak gerçekleşti. Beş aylık enflasyon oranı yüzde 14'e ulaşırken, memur maaşlarına Temmuz 2025'te yapılacak zam için toplu sözleşme zammı (yüzde 5) ve enflasyon farkının birl

eşimiyle yaklaşık yüzde 15'lik bir artış bekleniyor. Uzman öğretmenlerin Ocak 2025'te 58 bin 634 TL olan 1/4 derecesindeki maaşı, bu zam oranıyla 66 bin 842 TL'lik bir seviyeye yükselebilir. Ancak kesin rakamlar, Haziran ayı enflasyon verilerinin 3 Temmuz 2025'te açıklanmasıyla netleşecek.

4/1 derecesindeki bir öğretmenin maaşı, 47.441 TL'den Temmuz 2025 zammıyla 52.465 TL olacak.

Temmuz 2025 zam oranı, TÜİK'in Haziran 2025 enflasyon verilerini açıklamasıyla netleşecek. Beş aylık verilere göre şu an yüzde 14 olan enflasyon farkı, Haziran verisiyle artabilir veya azalabilir.