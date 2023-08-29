TEKNOFEST Ankara Ziyaretçi Kayıt 2023: TEKNOFEST Ankara nerede, ne zaman, program akışı ve saatleri

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ANKARA TEKNOFEST 2023 NEREDE YAPILACAK?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 30 Ağustos-3 Eylül'de düzenlenecek TEKNOFEST Ankara'ya Etimesgut Havalimanı ev sahipliği yapacak.



Teknofest giriş bileti ücretsizdir. Festival alanında ziyaretçiler, çeşitli teknolojileri ve simülasyon deneyim alanlarını deneyimleyecek, son çıkan teknolojiler hakkında bilgi edinebilecek.



Teknofest biletine https://www.teknofest.org/tr/ adresinden ulaşılmaktadır. Sayfanın en sol üst köşesinde kırmızı ile belirtilen 'Teknofest 2023 Ziyaretçi Kaydı Oluşturmak için tıklayın' ibaresine tıkladıktan sonra 'Teknofest 2023 Ziyaret.i Kayıt' butonuna tıklamak gerekmektedir. Ardından formun doldurulması gerekmektedir. İşlem tamamlandığında ücretsiz, isme özel bilet hazır hale gelecektir.





Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 30 Ağustos-3 Eylül'de düzenlenecek TEKNOFEST Ankara'ya Etimesgut Havalimanı ev sahipliği yapacak.Türkiye'nin lider savunma ve teknoloji şirketlerinden ASELSAN da festivale güçlü bir katılım sağlayacak. Festival alanındaki standında her yaştan teknoloji meraklılarına hitap edecek etkinlikler düzenleyecek şirket, son dönemde geliştirdiği bir dizi yüksek teknoloji ürününü de tanıtacak.ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda TEKNOFEST Ankara'nın vatandaşlara, gençlere, çocuklara kapılarını açacağını söyledi.ASELSAN olarak böylesine güzel bir etkinliğin paydaşı olmaktan çok mutlu olduklarını vurgulayan Akyol, şöyle konuştu:"ASELSAN, Ankara'da kurulmuş ve Türkiye'nin değişik vilayetlerine yayılmış ve teknolojiye, Türk savunma sanayisine liderlik eden bir şirketimiz. Bizim en büyük kıymetimiz insan kaynağımız. Yüksek teknolojide, yüksek nitelikli insanlarıyla bugüne kadar milletimizin izlediği başarılı projeleri hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Özellikle teknolojiye olan merakın erken yaşlarda başlatılmasını sağlayan, buna çocuk yaşlarda ilgi uyandıran TEKNOFEST faaliyetini ASELSAN açısından, savunma sanayisi açısından, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği açısından çok kıymetli ve faydalı buluyoruz. Bu kapsamda TEKNOFEST etkinliklerine ciddi katkı sağlıyoruz paydaş olarak. Ankara'da olması da bir ilk. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmesi ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yapılıyor olması da ayrı bir gurur tablosu."Gençlerin erken yaşta teknolojiye olan merakının artmasıyla ileriki yıllarda özellikle mühendislik faaliyetlerine hazır bulunuşluklarının daha yüksek olacağını değerlendirdiklerini dile getiren Akyol, şöyle devam etti:"Yüksek nitelikteki insan kaynağıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin gurur kaynağı projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda birçok noktada bu faaliyetleri destekliyoruz. Bu TEKNOFEST'te de Ankara'da 20'yi aşkın yeni ürünümüzle yer alacağız. Özellikle havacılık ve uzay etkinlikleri ön planda festival kapsamında. Son dönemde geliştirdiğimiz Milli Muharip Uçağımız, insansız hava araçlarımız KIZILELMA, ANKA ve benzeri uçaklarımız gibi ürünlerin faydalı yüklerini ASELSAN geliştiriyor. Bütün bu yeni, son teknoloji ürünlerimizi fuar kapsamında vatandaşlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza gösteriyor olacağız. Vatandaşlarımız radarlardan optik sistemlere, üzerindeki haberleşme cihazlarından diğer faydalı yüklerine kadar hepsini orada görebilme imkanlarına kavuşacaklar. Son dönemde yine hava savunma alanında ciddi faaliyetlerimiz oldu. Türkiye'nin gurur kaynağı birtakım sistemlerimizi envanterimize kazandırdık, bir kısmını tamamlamak üzereyiz. Bunları da yine gelen vatandaşlarımız, Ankaralı hemşehrilerimiz orada görme imkanına kavuşacaklar."