Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında nerelidir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Spor dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Yasin Obuz evli mi, eşi kimdir, çocuğu var mı? İşte tüm detaylar....



YASİN OBUZ KİMDİR?



Survivor'un renkli isimlerinden biri olan Yasin Obuz, 21 Kasım 1988 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Spor hayatına ilk adımını 1998 yılında atan Obuz, hem amatör hem de profesyonel olarak futbol oynadı. Ayrıca çocukluk yıllarında 2 yıl boyunca jimnastik, voleybol ve basketbol gibi farklı spor dallarıyla da ilgilendi.



Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim gören Yasin Obuz, üniversite yıllarında fitness ile ilgilenmeye başladı. Aynı dönemde mutfakla ilgilenmeye merak salan Obuz, yemek yaparken duyduğu mutluluğu keşfetti. Bu ilgi onu Rusya'nın St. Petersburg şehrine kadar götürdü ve yaklaşık olarak 20 ülkeyi gezme fırsatı buldu. Gezdiği ülkelerde mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını ve yaşayış biçimlerini gözlemleyerek zengin bir deneyim elde etti.



Yasin Obuz'un kendine ait küçük bir işletmesi bulunmaktadır ve Masterchef yarışmasına katılarak tanındı. Ardından Survivor'a seçilen Obuz, 2020 yılında Survivor deneyiminin ardından İstanbul'un lüks semtlerinden Beşiktaş Akaretler'de bir hamburgerci açtı.



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YASİN OBUZ INSTAGRAM HESABI





Ayrıca, Instagram hesabını aktif olarak kullanan Yasin Obuz, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşımlarda bulunmaktadır. Yasin Obuz'nun Instagram hesabı (@yasinobuzofficial)'tır.





YASİN OBUZ SEVGİLİSİ VAR MI, EVLİ Mİ, EŞİ KİMDİR?



Survivor Yasin ve Anastasia Petrova'nın sosyal medyada sevgili olduğu iddia edildi. 21 yaşındaki Anastasia Petrova'nın Belarus'ta yaşadığı öne sürüldü. Petrova'nın milyoner bir ailenin kızı olduğu söyleniyor. Anastasia Petrova, Yasin Obuz'a yazdığı mektupta, "Her zaman yanındayım ve seni çok özlüyorum. Hayatımda gerçekten sana ihtiyacım var. Benim için endişelenme, seni bekleyen iyi bir kızım" ifadelerini kullandı.





