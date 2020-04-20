Survivor SMS Sıralaması kim birinci oldu, eleme sistemi

Survivor yarışmasında SMS'lerde kimin birinci olduğu ortaya çıktı. Bir oluşturulan eleme sistemi yeni olacak şekilde yarışmacılara açıklandı ve SMS sıralamasında kimin birinci olduğu da aynı şekilde ilan edildi. Telefonlarından mesaj atmayı bekleyen izleyicilerde heyecan ve merak tavan yaptı. Haberimizin devamında yapacağınız göz atma işlemiyle SMS sıralamsında kimin birinci olduğunu görebileceksiniz...19 Nisan akşamı yayınlanan Survivor yarışmasının yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yapılan eleme sistemi artık biraz daha farklı. Dün kaybeden takım gönüllüler oldu ve Barış dendi. Bugün eğer kaybeden ünlüler olursa onlar da bir isim söyleyecek.Yarışmayı 6-10 GÖNÜLLÜLER kazandı.Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı birazdan ada konseyinde haftanın ikinci eleme adayı için oy kullanacak. Peki, 2020 Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı kim oldu, kim elenecek?EZGİ - 5 OYYUNUS EMRE - 3 OYBöylelikle, haftanın ikinci eleme adayı Ezgi oldu.Birleşme partisi sonrasında değişen eleme sistemi açıklanmıştı. Dün oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı, bu akşam da bir eleme adayı çıkarmamak için kazanmak zorundaydı. Gönüllüler takımından Gizem, panik atak yaşadığı için yarışmaya katılım göstermezken Ünlüler takımı yarışmacısı Sercan da sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Dokunulmazlık avantaj oyununu 6-10'luk skor ile Gönüllüler takımı kazandı.Survivor 2020 50. yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Ada konseyinde bir eleme adayı çıkarmak istemeyen takımlar, dokunulmazlık oyununu kazanmak için tüm güçlerini ortaya koydu. Heyecanın ile birlikte gerilimin, tartışmanın yüksek olduğu, tansiyonun iyice yükseldiği Survivor dokunulmazlık oyununda skor 8-6 olunca ikişer erkek ve kadın yarışmacı çıkardı her iki takımda. Ünlülerden Aşkım, Evrim, Ersin, Sercan'a karşılık Gönüllülerden Evrim, Nisa, Ardahan, Berkan parkura çıktı. Bundan sonra Ünlüler bir oyun kazanırken Gönüllüler 3 oyun kazandı ve skor 9-9'a geldi. Bayrak yarışında Ünlülerden Ersin ve Elif'e karşılık Gönüllülerden Berkan ve Nisa mücadele etti. Kıyasıya geçen mücadele sonunda Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.Survivor 2020'de eskiden dokunulmazlığı kaybeden takım, Pazar günü bir eleme adayı belirliyor ve bu takım için SMS oylamasına gidiliyordu. Salı günü ise SMS oylaması sıralamasına göre ilk iki isim, iki eleme adayı daha belirliyordu. Böylece ortaya çıkan 3 aday arasından en az SMS oyu alan yarışmacı, Survivor'dan eleniyordu.Survivor 2020'de değişen eleme sistemine göre dokunulmazlık oyunu yine Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak. Fakat her oyunda kaybeden takım, akşamında ada konseyinde bir eleme adayı belirleyecek.İlk gün dokunulmazlığı kaybeden takım ile 2. gün dokunulmazlığı kaybeden takım farklı olması halinde toplam altı tane eleme adayı belirlenecek. Dokunulmazlığı kaybeden takım, Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak ada konseyinde oylama ile ilk eleme adayını belirleyecek. Salı günü ise iki takım SMS sıralamasında 1 ve 2. sıradaki yarışmacılar, yine ikişer eleme adayı belirleyecek. Böylece 6 eleme adayından en az SMS oyunu alan yarışmacı adaya veda edecek.Cumartesi ve Pazar günü yapılacak dokunulmazlık oyununu kaybeden takımının aynı olması halinde; ilk eleme adayı Cumartesi ada konseyinde belirlenecek ve SMS oylaması yapılacak. Pazar günü ada konseyinde ise SMS oylaması yapılmayacak. Ama ada oylaması ile bir eleme adayı daha belirlenecek. 3. Adayı ise Salı SMS sıralamasında birinci olan yarışmacı açıklayacak. Böylece çıkan 3 aday arasından en az SMS oyu alan yarışmacı Survivor'dan elenecek.Survivor 2020 yeni bölümde Acun Ilıcalı, "Survivor'da bir ilki yaşayacaksınız" sözleri ile Altın Top uygulamasını duyurdu. Normalde oyunda iken atışlara gelen yarışmacı, iki topu belli bir mesafeden sokmaları gerekiyordu. Altın Top uygulamasında ise daha uzaktan bir atış ile altın topu isabet ettirmeleri halinde oyunu kazanmış olunuyor.