Survivor Pınar Saka kimdir?

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Pınar Saka kimdir, kaç yaşında nerelidir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Spor dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Pınar Saka evli mi, eşi kimdir, çocuğu var mı? İşte tüm detaylar....



SURVİVOR PINAR SAKA KİMDİR?



Survivor Pınar Saka, 5 Kasım 1985 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğmuştur. Yılmaz Saka ve Necla Saka'nın kızı olan Pınar Saka'nın ailesinde bir de erkek kardeşi, Hakan, bulunmaktadır. Spor tutkusuyla genç yaşlarda tanışan Pınar Saka, kısa mesafe koşularında başarılı bir kariyere sahiptir.



Üniversite eğitimini spor bursuyla "University of Nebraska Omaha"da İşletme ve Pazarlama üzerine tamamlayan Pınar Saka, ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Amerika'da üniversite eğitimi sırasında, 2009 yılında NCAA tarafından yılın atleti seçilerek dikkatleri üzerine çekmiştir. Türkiye'de ise Enka SK adına yarışan Pınar Saka, 100, 200 ve 400 metre kategorilerinde mücadele etmektedir.



2011 yılında düzenlenen 26. Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nda Pınar Saka, Nagihan Karadere, Merve Aydın ve Meliz Redif ile birlikte oluşturdukları bayrak takımıyla 3 dakika 30 saniye 14'lük derecesiyle ikincilik elde ederek gümüş madalyanın sahibi olmuştur.



Pınar Saka'nın en iyi dereceleri arasında 100 metrede 11.93, 200 metrede 23.97 ve 400 metrede 51.53 (30 Temmuz 2011, Ankara - Türkiye Rekoru) bulunmaktadır.



2013 yılında ünlü televizyon programı "Kim Milyoner Olmak İster?"e katılarak 30.000 TL kazanan Pınar Saka, 2014 yılında su sporları ve dalış hocası Alpay Başaran ile evlenmiştir.



Survivor serüvenine ise 21 Ocak 2017 tarihinde Dominik'te Acun Ilıcalı'nın sunumuyla başlayan Pınar Saka, bu zorlu yarışmada mücadele etmektedir.



PINAR SAKA EŞİ KİMDİR, ÇOCUĞU VAR MI?



Pınar Saka'nın sevgilisi ve eşi, su sporları ve dalış hocası olarak tanınan Alpay Başaran'dır. Çift, 2014 yılında dünya evine girmiştir.



Pınar Saka Boyu Kaç?



Pınar Saka'nın boyu 163 cm'dir.



SURVİVOR ALL STAR 2024 KADROSU - TIKLAYINIZ



PINAR SAKA INSTAGRAM HESABI





Ayrıca, Instagram hesabını aktif olarak kullanan Pınar Saka, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşımlarda bulunmaktadır. Pınar Saka'in Instagram hesabı (@pinar_saka)'dır.









