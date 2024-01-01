Survivor Nagihan Karadere kimdir?

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında nerelidir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Spor dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Nagihan Karadere evli mi, eşi kimdir, çocuğu var mı? İşte tüm detaylar....



SURVİVOR NAGİHAN KARADERE KİMDİR?





Nagihan Karadere, 27 Aralık 1984 tarihinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde doğmuştur. Fenerbahçe forması altında atletizm dalında yetişen Karadere, sürat koşuları branşında birçok müsabakada yer almış ve önemli başarılar elde etmiştir. 2003 yılında Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli dalında altın madalya kazanmıştır. Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş, 4x100m bayrak yarışında bronz madalya elde etmiştir.



2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Çin'in Shenzhen şehrinde yapılan bayrak yarışında gümüş madalya kazanmış, aynı organizasyonda 400 metre engelli yarışında da bronz madalya sahibi olmuştur.



2012 Yaz Olimpiyatları'nda 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Nagihan Karadere, hatalı çıkış yapması nedeniyle yarış dışı bırakılmıştır. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde, erken start vermesi sonucu hakem tarafından diskalifiye edilmiştir.







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NAGİHAN KARADERE EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI? 2016'da "Survivor 2016" yarışmasına katılan Nagihan Karadere, gönüllüler takımında mücadele etmiş ve izleyicilerden büyük ilgi görmüştür. Ayrıca, 2024 Survivor All Star kadrosunda da yer almıştır.



Nagihan Karadere, Uğur Gökçe ile evli olup, 2015 doğumlu Ece Arven Gökçe adında bir kızları vardır. 20 Nisan 2017 tarihinde eşinden boşanmıştır.



NAGİHAN KARADERE INSTAGRAM HESABI



Ayrıca, Instagram hesabını aktif olarak kullanan Nagihan Karadere, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşımlarda bulunmaktadır. Nagihan Karadere'in Instagram hesabı (@nagihankaradere)'dir.







