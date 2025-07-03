Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025-2026 Süper Lig sezonu başlangıç tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu için Süper Lig'in başlangıç tarihini resmen açıkladı. Yeni sezonda da hafta içi ve hafta sonu maçlarıyla futbolseverlere dolu dolu bir fikstür sunulacak. Kulüpler, sezon öncesi hazırlık kamplarına ve hazırlık maçlarına da Temmuz ayı itibarıyla başladı. İşte ayrıntılar...

2025-2026 sezonu Trendyol Süper Lig fikstür çekimi, 4 Temmuz Cuma günü Riva'da organize edilecek. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimine kulüp başkan ve yöneticileri katılım gösterecek.

Yeni sezonda Süper Lig, 8 Ağustos 2025'teki maçlarla açılış yapacak.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan maçlarla sona erecek.

İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerindeki mücadelelerle başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde son bulacak.