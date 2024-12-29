Haber Tarihi: 29 Aralık 2024 12:01 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 12:01

Squid Game 3. sezon çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Netflix platformunun popüler dizisi Squid Game için 3. sezon onayı verildi. Merakla beklenen yeni sezonla ilgili ilk detaylar belli oldu. Peki, Squid Game 3. sezon çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Squid Game 3. sezon çıkacak mı, ne zaman çıkacak?
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Netflix'in dünya çapında büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Squid Game, 2. sezonuyla 26 Aralık'ta izleyicilerle yeniden buluştu.

Hwang Dong-hyuk'un senaryosunu yazıp yönettiği Güney Kore yapımı dizi, 7 bölümden oluşan yeni sezonuyla hızla platformun en çok izlenen yapımlarından biri haline geldi. Hayatta kalma mücadelesini konu alan diziyi bir solukta tamamlayan izleyiciler, şimdi gözlerini 3. ve final sezonuna çevirdi.

Squid Game 3. sezon çıkacak mı?

Sevilen dizinin üçüncü sezonunun yolda olduğu duyuruldu. Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre, Squid Game'in 3. sezonu 2025 yılında izleyicilerle buluşacak ve bu sezon aynı zamanda dizinin final sezonu olacak. Açıklamada, "Squid Game, 2025'te 3. sezonuyla geri dönecek ve bu, gerilimin son halkası olacak" ifadelerine yer verildi.

Dizinin yönetmeni, senaristi ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, izleyicilere yazdığı bir mektupla üçüncü sezonun müjdesini verdi. Hwang Dong-hyuk, ikinci ve üçüncü sezonların aslında tek bir hikaye olarak planlandığını, ancak bölümlerin yetiştirilememesi nedeniyle bu hikayenin iki sezona bölündüğünü açıkladı.
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