Son dakika Ankara'da patlama haberi! Ankara'da patlama mı oldu?

Son dakika Ankara'da patlama meydana geldiği haberleri sosyal medyada yer alıyor. Ankara'da meydana gelen patlama sesinin neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Ancak sosyal medya'da bir çok kullanıcı patlama sesinin şiddetli olduğunu ifade etti. İşte Ankara'dan son dakika gelişmeler.

23 Temmuz 2018 15:24
Son dakika Ankara'da patlama haberi! Ankara'da patlama mı oldu?
Son dakika Ankara'da patlama mı oldu? Ankara'da meydana gelen patlamanın tam olarak nerede ve neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Başkent'teki patlamayla ilgili bir çok kullanıcı sosyal medya üzerinden sesin şiddetli olduğunu ve bir çok bölgeden duyulduğunu ifade ediyor.
Ankara'daki patlamadan son dakika haberleri geldiğinde karar.com'dan sizlerle paylaşacağız.

Ayrıntılar geliyor...

ANKARA'DAKİ PATLAMA SESİYLE İLGİLİ BAZI SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI
Ankara sincan da patlama sesi geldi neyin nesi bilen varmı bahçelievlerden bile duyulmuş ses

Ankara'da duyulan patlama sesi neydi duyan varmı?

Ankara'da patlama oldu sanırım. Dikmen'deb duyuldu.

Koca Ankara patla sesi duyuyo evler titriyor bir kişi de sebebini bilmiyor gerçekten şaşırtıcı

Ankara da her semtten duyulan güçlü bir patlama oldu. Umarım önemli bişey değildir. Ambulans sesleri duyuluyor

Ankara Eryaman da patlama sesi duyuldu sebebini bilen varmı?

#ankara ' da geçtiğimiz Şubat ayında iki kez Ankara'da korkutan patlama sesleri duyulmuştu. Patlamanın kaynağının dinamitle yol çalışmasından kaynaklandığı açıklanmıştı.

#ankara da korkutan bir patlama sesi duyuldu. Valilik ve emniyet kaynakları, patlamanın kaynağına ilişkin bilgi almaya çalıştıklarını belirtti.

Ankara'da yüksek sesli bir patlama oldu bilen var mı

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