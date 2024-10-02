Shakhtar Donetsk-Atalanta Maçı Canlı İzle Şifresiz | Shakhtar Donetsk-Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta, Shakhtar Donetsk deplasmanında galibiyet için sahaya çıkıyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.



Shakhtar Donetsk - Atalanta Maçı Canlı İzle







Shakhtar Donetsk- Atalanta maçı saat kaçta?



UEFA Şampiyonlar Ligi 24/25 sezonunun ikinci hafta maçında Shakhtar Donetsk, Atalanta BC ile karşılaşacak. Mücadele, VELTINS-Arena'da oynanacak ve futbolseverler maçı CBC Sport ve tabii Spor kanallarından canlı olarak takip edebilecek. Karşılaşma, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 19:45'te başlayacak.



Tabii TV ücretli mi?



Bu akşam yayınlanan bazı Şampiyonlar Ligi maçlarını TRT 1 canlı yayınını internet üzerinden TRT'nin ücretsiz dijital platformu TABİİ'den de naklen takip edebilirsiniz.



Tabii internetten izlenir mi?



Tabii, internet üzerinden erişilebilen bir dijital platformdur. Kullanıcılar, TRT Tabii'nin resmi web sitesinden veya mobil uygulaması aracılığıyla kayıt olabilirler.







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