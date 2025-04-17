Serdal Adalı'dan flaş açıklamalar!

İŞTE SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI

"HASAN BEY ÇOK HAZIR GELMİŞ!"



"Ortam güzeldi, sermaye artırımı geldi. Divan Kurulu öncesi her şey yolundaydı, yeni bir sayfa açacaktık. Bunların olması üzücü. Tesadüfen olduğunu da düşünmüyorum! Hasan Arat gelecekse, haber verecekti. Bu olan olayı tasvip etmiyorum. Tevfik Yamantürk'ü severim ama ona destek verdiğim anlamı taşımasın. İşin bir kamerada görünen kısmı, bir de kamera arkası görüntüsü var. Tevfik Bey 'Hoş geldin' diye elini uzatıyor, Hasan Bey eline vuruyor. Sonra ben herkese 'Hoş geldin' dedim. Hasan Bey çok hazır gelmiş! Hasan Bey, beş ay sonra divan geldiğinde olay çıkmamasını bekler mi? Savcılar, denetlemeler, bir ton şey olacak ve Hasan Bey tepki olmadan konuşacak? Bunu tahmin etmez mi?"



"HASAN BEY'E BEN DE SORAMADIM!"



"Hasan Bey'e benim de soracağım çok şey vardı ama soramadım! 17 dakika konuşmuş ama geçtiğimiz dönemle alakalı olup biteni izah edecek, kafamızdaki sorulara cevap verecek ne vardı içinde? 'Bana belgelerle geleceksiniz' dedi, ben de gülerek 'Belge mi bıraktınız, hepsini sildiniz' dedim. Lafı başka yere çekmeye çalışıyorlar."



"TROLL EKİBİYLE SENELİK Mİ ANLAŞTI, BİLEMİYORUM"



"Hiç anlamı yokken, 100 milyon euro para harcadılar. Hüseyin Bey de 100 milyon euronun 50 milyon eurosu faiz' demiş. Değil, değil! İnsanları aptal yerine koymayın, toplamda rakam 150 milyon euro. Hüseyin Bey'i severim ama troll ekibiyle senelik mi anlaştı, bilemiyorum."



"Kayyum falan Beşiktaş için çok ayıp şeyler! Birileri burayı satalım da kurtulalım diye mi düşünüyor anlamıyorum!"



"BJK TV AÇIK, GELSİN KONUŞŞUN!"



"Hasan Arat için BJK TV açık, gelsin konuşsun. İstediği moderatör ile konuşabilir, tek başına da konuşabilir. Sağlığı da çok iyi, Allah'a şükür. 45 senedir kendisini tanırım. Eski konuşma kondisyonuna da yakalamış, sıkıntısı yok. 24 saat BJK TV emrinde, istediği yere kameraları yollarız. Bir anlatsın ama başkanlık dönemini."



"ARTIK BEŞİKTAŞ'I ÇOK SEVMİYOR"



"Hasan Bey provoke etmek için geldi ve dediğini yaptı. Artık Beşiktaş'ı da çok sevdiğini düşünmüyorum, o duygusunu yitirmiş."



"DİSİPLİN KURULU NE KARAR ALIRSA, ONAYLAYACAĞIM"



"Divan Kurulu'nda yaşanan kavga ile ilgili Disiplin Kurulu ne karar alırsa, onaylayacağım."







