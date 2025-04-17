Serdal Adalı'dan flaş açıklamalar!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TRT Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu...EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İŞTE SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI
"BİZDEN ÖNCE KULÜPTE KİMİN NE İŞ YAPTIĞI BELLİ DEĞİL"
"Bizden önce kulüpte kimin ne iş yaptığı belli değil. App'e kim bakıyor, görüşmek istedik ve bu kişi Kartal Yuvası'ndan çıktı. Yönetim kafasına göre kararlar almış, personelin güveni kaybolmuş. Beklediğimden çok daha kötüydü. Koskoca Beşiktaş'ın kulüp sistemi bu durumda olamaz."
"ACABA KULÜP KAPANACAK MI?"
"Ümraniye'ye gittiğimde yüzlerdeki moralsizliği anlatmamın imkanı yok! Nevzat Demir Tesisleri'nde yabancılar 'Acaba kulüp kapanacak mı?' diye konuşuyordu. Sosyal medya gördüklerinden etkilenmişler. O günler ile bugünler arasında Ümraniye'de 10 kat fark var. Aile havasını yakaladık."
"KEŞKE HASAN BEY GELMEDEN ARASAYDI"
"Divan Kurulu'nda yaşananlardan dolayı üzgünüm. Keşke Hasan Bey, gelmeden önce beni arasaydı. Daha önce Divan Kurulu'na katılmadan önce ben telefonla haber verdim. Önceden arasaydı, 17. sırada olmazdı. Demagoji yapmanın da alemi yok. Divan Kurulu'na ben müdahale edemem, orada Divan Başkanı var. Buna rağmen geçen Divan Kurulu'nda Ahmet Nur Çebi'yi uyardım ama o da 'Hayır bu konulara gireceğim' dedi. Bu camia birbirini yediği sürece, yaptığı her şey arada kaynar gider."
"HASAN BEY ÇOK HAZIR GELMİŞ!"
"Ortam güzeldi, sermaye artırımı geldi. Divan Kurulu öncesi her şey yolundaydı, yeni bir sayfa açacaktık. Bunların olması üzücü. Tesadüfen olduğunu da düşünmüyorum! Hasan Arat gelecekse, haber verecekti. Bu olan olayı tasvip etmiyorum. Tevfik Yamantürk'ü severim ama ona destek verdiğim anlamı taşımasın. İşin bir kamerada görünen kısmı, bir de kamera arkası görüntüsü var. Tevfik Bey 'Hoş geldin' diye elini uzatıyor, Hasan Bey eline vuruyor. Sonra ben herkese 'Hoş geldin' dedim. Hasan Bey çok hazır gelmiş! Hasan Bey, beş ay sonra divan geldiğinde olay çıkmamasını bekler mi? Savcılar, denetlemeler, bir ton şey olacak ve Hasan Bey tepki olmadan konuşacak? Bunu tahmin etmez mi?"
"HASAN BEY'E BEN DE SORAMADIM!"
"Hasan Bey'e benim de soracağım çok şey vardı ama soramadım! 17 dakika konuşmuş ama geçtiğimiz dönemle alakalı olup biteni izah edecek, kafamızdaki sorulara cevap verecek ne vardı içinde? 'Bana belgelerle geleceksiniz' dedi, ben de gülerek 'Belge mi bıraktınız, hepsini sildiniz' dedim. Lafı başka yere çekmeye çalışıyorlar."
"TROLL EKİBİYLE SENELİK Mİ ANLAŞTI, BİLEMİYORUM"
"Hiç anlamı yokken, 100 milyon euro para harcadılar. Hüseyin Bey de 100 milyon euronun 50 milyon eurosu faiz' demiş. Değil, değil! İnsanları aptal yerine koymayın, toplamda rakam 150 milyon euro. Hüseyin Bey'i severim ama troll ekibiyle senelik mi anlaştı, bilemiyorum."
"HÜSEYİN YÜCEL, FİKRET ORMAN..."
"Sermaye artırımı haberi geldi, sevindik. Sosyal medyaya baktım, Hüseyin Yücel üçüncü sırada! Şaşırdım, ne olduğunu anlamadım. Bunu çevresinde birileri yapıyor! Aynı şeyi Fikret Orman için de yapanlar var. Kendisi anlamaz ve sevmez ama yakınında birileri bu işi yapıyor. Öyle bir şey yapmaz, aklının ucundan da geçmez ve anlamaz da. Beşiktaş'ta iyiye giden bir şeyler varken, camiayı mutsuz etmek için bir şey yapmasınlar."
"PUSUDA BEKLEMESİNLER!"
"Divan Kurulu'ndan yaşananlarla ilgili konu Disiplin Kurulu'nda. Sabah bir toplantı yaptık, süreci nasıl yöneteceklerini sorduk. Bir de seçim tarihini belirlemek için fikirlerini aldım. Aday olacaklar çıksın, Beşiktaş'ın dertleri belli ve açık. Sıkıntıları kısa sürede giderebilecek biri varsa aday olsun. Bu hodri meydan değil, böyle bir şeyi de sevmem. Ben de yanlarında olurum. Köşede bekleyip, takım kötüye gidince 'Gel bizi kurtar' diye pusuda beklemesinler."
"11 MAYIS'A KADAR BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKACAĞIZ"
"11 Mayıs'ta seçim yapacağız. Bu tarihe kadar Bankalar Birliği'nden çıkacağız."
"İKİ GENÇ ÇOCUĞA TAKILMIŞ HERKES"
"İki genç çocuğa takılmış herkes. Bunu bırakın abi... 3-4 senedir transferler yapıldı. Ahmet Nur Çebi, transfer tercihlerinde ve futbolun takımının her noktasında kötü bir yönetim gösterdi. Geldiğimiz noktanın başlangıcı orası. Hasan Arat ya da Hüseyin Yücel'le alakalı değil bu durum, 4 yıl öncesinin konusu bu."
"KAYYUM FALAN ÇOK AYIP!"
"Kayyum falan Beşiktaş için çok ayıp şeyler! Birileri burayı satalım da kurtulalım diye mi düşünüyor anlamıyorum!"
"BJK TV AÇIK, GELSİN KONUŞŞUN!"
"Hasan Arat için BJK TV açık, gelsin konuşsun. İstediği moderatör ile konuşabilir, tek başına da konuşabilir. Sağlığı da çok iyi, Allah'a şükür. 45 senedir kendisini tanırım. Eski konuşma kondisyonuna da yakalamış, sıkıntısı yok. 24 saat BJK TV emrinde, istediği yere kameraları yollarız. Bir anlatsın ama başkanlık dönemini."
"ARTIK BEŞİKTAŞ'I ÇOK SEVMİYOR"
"Hasan Bey provoke etmek için geldi ve dediğini yaptı. Artık Beşiktaş'ı da çok sevdiğini düşünmüyorum, o duygusunu yitirmiş."
"DİSİPLİN KURULU NE KARAR ALIRSA, ONAYLAYACAĞIM"
"Divan Kurulu'nda yaşanan kavga ile ilgili Disiplin Kurulu ne karar alırsa, onaylayacağım."
"CIRO IMMOBILE'Yİ ALMAZDIM!"
"1,5 senelik süreye ihtiyaç var. Şu an takımdaki oyuncuların sözleşmeleri 2027'ye kadar sürüyor. 2028'e kadar sarkanlar bile var. Topladığınızda az para değil. Planlı gitmemiz lazım. Ben bu konularda çok iyiyim, çağırırım scout ekibini ve hocayı, sonra oyuncuların menajerlerini çağırım ve 'Sizi istemiyoruz' derim. Ancak bunun bir yolu var. Vincent Aboubakar'ı 4,6 milyon euro maaş verirdim, Ciro Immobile'yi almazdım."
"BU ÇOCUKLARDAN ZARAR ETMEYECEĞİZ"
"Keny Arroyo ve Elan Ricardo transferimizi ben yaptım ve kefilim. Bu çocuklardan zarar etmeyeceğiz. En kötü ihtimalle aynı paraya göndeririz. Ricardo'nun tamamına yakınını sponsorlar karşıladı. Arroyo'nun yarısına yakınını karşılıyorlar ama diğer yarısını da karşılayacaklar, yok öyle bir şey."
"DEVRE ARASINDA TEKLİFLER GELDİ"
"Yerli ve yabancı genç oyuncularımıza devre arası teklifler geldi ama göndermeme planım var. Çok ekstra bir şey olur, oturur karar veririz. Kiralık olarak gönderebiliriz, bunlar olabilir ama satma taraftarı değilim."
FATI, BERG, DAHL
"Ansu Fati, Patrick Berg ve Samuel Dahl'ı Twente maçından sonra alacaktık. Amacımız bu üç transferi bitirmekti, olmadı. Ansu Fati ile hoca konuştu, anlattı. Çocuk hevesliydi, babasıyla görüşüldü. Devre arası planımızı Avrupa kupalarından elenmemiz bozdu. Patrick Berg istiyoruz, oyuncu da istiyor."
"RAFA'YA TEKLİF YOK"
"Rafa Silva için gelen bir teklif yok."
"GENÇLERE TEKLİF GELİYOR"
"Mustafa Erhan Hekimoğlu diğer gençlere teklif geliyor. Gitmelerine sıcak bakmıyoruz."
"ÇEBİ DÖNEMİNDE ALINAN ADAMLARI ALMAM"
"Burası Beşiktaş, her zaman şampiyonluğa oynar. Genç oyuncularımız, bebelerimiz olacak ama bu takımda hazır oyuncular da olacak. Ucuza da oyuncu almam! Alacaksam, en iyisini alırım.
Çebi döneminde alınan adamları almam. Üç tane 2 milyon euroluk oyuncu alacağıma, pahalı bir adam alırım."
ALEXANDER SÖRLOTH
"Alexander Sörtloh olmaz! Olsa, ilk Beşiktaş konuşur. Konuştuk, konuşmadığımızı mı zannediyorsunuz. Yedeği yok, bırakmıyorlar. Santrforda konu başka başka isimler olabilir ama bir santrafor alacağım."
"HOCA 3 BÖLGEYE TRANSFER İSTEDİ"
"Forvet, sol açık ve 6 numaraya hoca transfer istedi. Yine aynı şekil devam ediyoruz."
"BÖYLE BİR FUTBOLCU VARKEN..."
"Arthur Masuaku'yu ben mi yanlış seyrediyorum? Rakip takımlardaki sol beklerin istatistiklerini yan yana koyun, böyle bir futbolcu varken yerin dibine batırmak için her şeyi yapıyoruz. Çocuk da çok profesyonel, elinden geleni yapıyor. Taraftarın önüne atarsanız, çocuk etkilenir. Bir sene daha kontratının uzaması vardı, onu kaldırdık."
"BİR NORVEÇLİYE ANLATMAK KOLAY DEĞİL"
"Divan Kurulu'nda yaşananları bir Norveçli'ye anlatmak kolay değil. Heyecanından bir şey kaybetmiş değil. İnatçılığı var, bazı problemleri yumuşak şekilde hallediyor. Bazen çok sinirlendiğimiz şeyi, o mantıklı ve yumuşakça hallediyor. İlk geldiğinde futbolcularla ilgili kimlerle devam edeceğini yazdı. Bazı isimlere güldüm, neden güldüğümü sordu. 'O yazdıkların, üç başkan, beş teknik adam gönderdi, çok umut bağlama' dedim."
"IMMOBILE O KARAKTERDE DEĞİL"
"Üç futbolcuyla ilgileniyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. Sekiz olursa, birileri gitmeden ihtimali yok. 50 milyon euro verip, oyuncuları göndermem! Makul şekilde gidecek oyuncular da var. Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil."
"SEZON SONUNDA AYRILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
"Aldığım geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz."
"MULEKA2NIN OPSİYONUNU KULLANACAKLAR GİBİ"
"Jackson Muleka'nın opsiyonunu kullanacaklar gibi.
"9 NUMARA ALACAĞIZ"
"Ciddi bir tane 9 numara alacağız!"
"DEVRE ARASI İLGİ OLDU, REDDETTİM"
"Semih Kılıçsoy'a devre arası ilgi oldu ama reddettim. Değişik rakamlar, değişik projeler var. Sezon sonunda Beşiktaş'ın faydasına olacak bir proje olursa, kendine de bu değişiklik iyi olacaksa kiralık gider. Satmaktan bahsetmiyorum. Seneye ve daha sonraki sene hayal ettiğimiz projeyi gerçekleştireceğiz."
"BOL KESEDEN TRANSFER YAPAMAYIZ"
"15 Milyar TL borcu olan bir takımız, bol keseden transfer yapamayız. Ancak ikinci senemizde bu şansımız olacak. Yıl sonuna doğru gayrimenkul projemiz hayata geçecek. Yak 50 milyon euro, seneye şampiyon ol diye düşünenler var. Taraftarı anlıyorum, dört sene oldu. Yılbaşını göremiyoruz. Önümüzdeki sene bu mücadelenin içinde olacak bir takım yaratacağız. 'Şampiyon olacağız' iddialı olur ama Nisan ayında Beşiktaş zirve yarışında inşallah olacak. O zaman bizde de bir yanlışlık var demektir."
"BU TAKIMI SAVUNMAKTAN YORULDUM"
"Takım maç seçmiyor! Bu takımı savunmaktan ben yoruldum! Yukarıdan koptuktan sonra o futbolcu topluluğunu tekrar hareketlendirmek inanın çok zor. Bilbao maçı inanılmaz futbol... Biz de bunun analizini yapıyoruz. Bilbao maçında 39 scout vardı, yer ayırttık sayıları oradan biliyorum. Galatasaray maçında 25 scout vardı. Bir takımın içinde hedefi yüksek olan 2 ya da 3 kişi var. Bizde 8 tane general var."
"ESKİDEN BUNLAR HABER OLURDU"
"Herkesin maaşı gününde ödeniyor, tüm alacaklar ödendi. Bayramdan önce UEFA'dan borçsuzluk ve temiz kağıdı aldık. Eskiden bunlar Beşiktaş'ta haber olurdu, şu 10 milyon, şu 5 milyon' verdi gibi. Her şey tıkır tıkır ödeniyor. İyi bir teknik adam, iyi bir teknik ekip, scout abi getirmek... Yönetimin işi bu arkadaşlar."
"KENDİ ONURLARI İÇİN OYNASINLAR"
"Bundan sonra kendi onurları, aileleri ve kendi gelecekleri için oynasınlar. Bunu takıma söyledim. Daha başka bir şey söylemiyorum."
"KONUŞULANLARI UNUTTURACAKLAR"
"Elan Ricardo'nun başına gelmeyen kalmadı. İlk hafta rahatsızlandı, ateşlendi. Ertesi gün domuz gribinden şüphelenildi. Keny Arroyo ve Elan Ricardo için hocalardan aldığım bilgiler, geldikleri takımlardan idman eksikleri var. Bu dönem hazırlıyoruz, bu çocuklar iyi futbolcular. İnşallah bu konuşulanları unutturacaklar."
"EN FAZLA CANI YANAN BİZİZ!"
"Türk futbolunda sıkıntı var! Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu şuraya otursa, sorun olmadığını söyleyebilir mi? Ayrıca Beşiktaş'ın başkanıyım ve hakkımızı koruyacağım! Kimseye hakkımızı yedirmem! Türk futbolunun marka değerini Beşiktaş kadar koruyan, kollayan var mı? En fazla canı yanan biziz! Artık bunu bütün Türkiye konuşuyor! Ne zaman Beşiktaş ivme kazanıyor, başımıza bir iş geliyor! Biz de çok kırılganız, futbolcu topluluğu çok çabuk demoralize oluyor."
TÜRK HAKEMLERİ
"Türk hakemlerine güvenmiyorum diye bir şey söylemedim. Hatalı maçlar olabilir, müsaade etsinler de eleştiri hakkımız olsun. Yeri geliyor, insanlar kimleri eleştiriyor. Geçen hafta teşekkür ettik Türk hakemlerine. Galatasaray maçında sonra da Yasin Kol'a gittim ve iyi bayramlar diledim. Kendisi bir iki hata yaptığını söyledi, 'Önemli değil' dedim."
SERDAR TOPRAKTEPE
"Serdar Topraktepe gelecek sene kulüpte farklı rolde görev yapacak. O da alt yapıda çok başarılı bir teknik adam. Son yıllarda Beşiktaş'ta futbol yapılanmasında böyle masraflı bir dönem olmadı."
"SPORTİF DİREKTÖR DÜŞÜNMÜYORUM"
"Sportif direktör düşünmüyorum. Mayıs'tan sonra futbol takımın başında yönetim kurulunda bir yönetici olabilir. Bu kişi futbol kökenli olur. Kafamda bir iki isim var. Ole Gunnar Solskjaer'in sportif direktör talebi olmadı, benden memnun. Sıkıntılarını giderdiği için sorun yok."
"YÖNETİM KURULUMUZ BAŞARILI"
"Başarılı bir yönetim kurulumuz var, dışarıdan alacağımız arkadaşlar var. Futbol AŞ'ye geçenler olabilir. Futbol AŞ'nin yönetim kurulunu yaparken, futbolun içinden insanlar ekleyeceğiz. Özet olarak çok köklü bir değişim olmaz. Yönetici arkadaşlarımız bir tek evlerine 4-5 saat uyumaya gidiyor. Onlar böyle çalıştığı için ben de Nevzat Demir'de uzun süre harcayabiliyorum."
"TRANSFERLERİ KAMPA YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"
"Forvet, 6 numara ve sol açık transferlerini kampa yetiştirmek istiyoruz. Gerekli noktalarda 3'e, 5'e bakmayacağız. Beşiktaş bugün bu durumdaysa, %70 sebebi yaz kampını kötü geçirmektir. Avrupa'dan pilot takım almak için de çalışıyoruz."
İŞTE SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI
"BİZDEN ÖNCE KULÜPTE KİMİN NE İŞ YAPTIĞI BELLİ DEĞİL"
"Bizden önce kulüpte kimin ne iş yaptığı belli değil. App'e kim bakıyor, görüşmek istedik ve bu kişi Kartal Yuvası'ndan çıktı. Yönetim kafasına göre kararlar almış, personelin güveni kaybolmuş. Beklediğimden çok daha kötüydü. Koskoca Beşiktaş'ın kulüp sistemi bu durumda olamaz."
"ACABA KULÜP KAPANACAK MI?"
"Ümraniye'ye gittiğimde yüzlerdeki moralsizliği anlatmamın imkanı yok! Nevzat Demir Tesisleri'nde yabancılar 'Acaba kulüp kapanacak mı?' diye konuşuyordu. Sosyal medya gördüklerinden etkilenmişler. O günler ile bugünler arasında Ümraniye'de 10 kat fark var. Aile havasını yakaladık."
"KEŞKE HASAN BEY GELMEDEN ARASAYDI"
"Divan Kurulu'nda yaşananlardan dolayı üzgünüm. Keşke Hasan Bey, gelmeden önce beni arasaydı. Daha önce Divan Kurulu'na katılmadan önce ben telefonla haber verdim. Önceden arasaydı, 17. sırada olmazdı. Demagoji yapmanın da alemi yok. Divan Kurulu'na ben müdahale edemem, orada Divan Başkanı var. Buna rağmen geçen Divan Kurulu'nda Ahmet Nur Çebi'yi uyardım ama o da 'Hayır bu konulara gireceğim' dedi. Bu camia birbirini yediği sürece, yaptığı her şey arada kaynar gider."
"HASAN BEY ÇOK HAZIR GELMİŞ!"
"Ortam güzeldi, sermaye artırımı geldi. Divan Kurulu öncesi her şey yolundaydı, yeni bir sayfa açacaktık. Bunların olması üzücü. Tesadüfen olduğunu da düşünmüyorum! Hasan Arat gelecekse, haber verecekti. Bu olan olayı tasvip etmiyorum. Tevfik Yamantürk'ü severim ama ona destek verdiğim anlamı taşımasın. İşin bir kamerada görünen kısmı, bir de kamera arkası görüntüsü var. Tevfik Bey 'Hoş geldin' diye elini uzatıyor, Hasan Bey eline vuruyor. Sonra ben herkese 'Hoş geldin' dedim. Hasan Bey çok hazır gelmiş! Hasan Bey, beş ay sonra divan geldiğinde olay çıkmamasını bekler mi? Savcılar, denetlemeler, bir ton şey olacak ve Hasan Bey tepki olmadan konuşacak? Bunu tahmin etmez mi?"
"HASAN BEY'E BEN DE SORAMADIM!"
"Hasan Bey'e benim de soracağım çok şey vardı ama soramadım! 17 dakika konuşmuş ama geçtiğimiz dönemle alakalı olup biteni izah edecek, kafamızdaki sorulara cevap verecek ne vardı içinde? 'Bana belgelerle geleceksiniz' dedi, ben de gülerek 'Belge mi bıraktınız, hepsini sildiniz' dedim. Lafı başka yere çekmeye çalışıyorlar."
"TROLL EKİBİYLE SENELİK Mİ ANLAŞTI, BİLEMİYORUM"
"Hiç anlamı yokken, 100 milyon euro para harcadılar. Hüseyin Bey de 100 milyon euronun 50 milyon eurosu faiz' demiş. Değil, değil! İnsanları aptal yerine koymayın, toplamda rakam 150 milyon euro. Hüseyin Bey'i severim ama troll ekibiyle senelik mi anlaştı, bilemiyorum."
"HÜSEYİN YÜCEL, FİKRET ORMAN..."
"Sermaye artırımı haberi geldi, sevindik. Sosyal medyaya baktım, Hüseyin Yücel üçüncü sırada! Şaşırdım, ne olduğunu anlamadım. Bunu çevresinde birileri yapıyor! Aynı şeyi Fikret Orman için de yapanlar var. Kendisi anlamaz ve sevmez ama yakınında birileri bu işi yapıyor. Öyle bir şey yapmaz, aklının ucundan da geçmez ve anlamaz da. Beşiktaş'ta iyiye giden bir şeyler varken, camiayı mutsuz etmek için bir şey yapmasınlar."
"PUSUDA BEKLEMESİNLER!"
"Divan Kurulu'ndan yaşananlarla ilgili konu Disiplin Kurulu'nda. Sabah bir toplantı yaptık, süreci nasıl yöneteceklerini sorduk. Bir de seçim tarihini belirlemek için fikirlerini aldım. Aday olacaklar çıksın, Beşiktaş'ın dertleri belli ve açık. Sıkıntıları kısa sürede giderebilecek biri varsa aday olsun. Bu hodri meydan değil, böyle bir şeyi de sevmem. Ben de yanlarında olurum. Köşede bekleyip, takım kötüye gidince 'Gel bizi kurtar' diye pusuda beklemesinler."
"11 MAYIS'A KADAR BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKACAĞIZ"
"11 Mayıs'ta seçim yapacağız. Bu tarihe kadar Bankalar Birliği'nden çıkacağız."
"İKİ GENÇ ÇOCUĞA TAKILMIŞ HERKES"
"İki genç çocuğa takılmış herkes. Bunu bırakın abi... 3-4 senedir transferler yapıldı. Ahmet Nur Çebi, transfer tercihlerinde ve futbolun takımının her noktasında kötü bir yönetim gösterdi. Geldiğimiz noktanın başlangıcı orası. Hasan Arat ya da Hüseyin Yücel'le alakalı değil bu durum, 4 yıl öncesinin konusu bu."
"KAYYUM FALAN ÇOK AYIP!"
"Kayyum falan Beşiktaş için çok ayıp şeyler! Birileri burayı satalım da kurtulalım diye mi düşünüyor anlamıyorum!"
"BJK TV AÇIK, GELSİN KONUŞŞUN!"
"Hasan Arat için BJK TV açık, gelsin konuşsun. İstediği moderatör ile konuşabilir, tek başına da konuşabilir. Sağlığı da çok iyi, Allah'a şükür. 45 senedir kendisini tanırım. Eski konuşma kondisyonuna da yakalamış, sıkıntısı yok. 24 saat BJK TV emrinde, istediği yere kameraları yollarız. Bir anlatsın ama başkanlık dönemini."
"ARTIK BEŞİKTAŞ'I ÇOK SEVMİYOR"
"Hasan Bey provoke etmek için geldi ve dediğini yaptı. Artık Beşiktaş'ı da çok sevdiğini düşünmüyorum, o duygusunu yitirmiş."
"DİSİPLİN KURULU NE KARAR ALIRSA, ONAYLAYACAĞIM"
"Divan Kurulu'nda yaşanan kavga ile ilgili Disiplin Kurulu ne karar alırsa, onaylayacağım."
"CIRO IMMOBILE'Yİ ALMAZDIM!"
"1,5 senelik süreye ihtiyaç var. Şu an takımdaki oyuncuların sözleşmeleri 2027'ye kadar sürüyor. 2028'e kadar sarkanlar bile var. Topladığınızda az para değil. Planlı gitmemiz lazım. Ben bu konularda çok iyiyim, çağırırım scout ekibini ve hocayı, sonra oyuncuların menajerlerini çağırım ve 'Sizi istemiyoruz' derim. Ancak bunun bir yolu var. Vincent Aboubakar'ı 4,6 milyon euro maaş verirdim, Ciro Immobile'yi almazdım."
"BU ÇOCUKLARDAN ZARAR ETMEYECEĞİZ"
"Keny Arroyo ve Elan Ricardo transferimizi ben yaptım ve kefilim. Bu çocuklardan zarar etmeyeceğiz. En kötü ihtimalle aynı paraya göndeririz. Ricardo'nun tamamına yakınını sponsorlar karşıladı. Arroyo'nun yarısına yakınını karşılıyorlar ama diğer yarısını da karşılayacaklar, yok öyle bir şey."
"DEVRE ARASINDA TEKLİFLER GELDİ"
"Yerli ve yabancı genç oyuncularımıza devre arası teklifler geldi ama göndermeme planım var. Çok ekstra bir şey olur, oturur karar veririz. Kiralık olarak gönderebiliriz, bunlar olabilir ama satma taraftarı değilim."
FATI, BERG, DAHL
"Ansu Fati, Patrick Berg ve Samuel Dahl'ı Twente maçından sonra alacaktık. Amacımız bu üç transferi bitirmekti, olmadı. Ansu Fati ile hoca konuştu, anlattı. Çocuk hevesliydi, babasıyla görüşüldü. Devre arası planımızı Avrupa kupalarından elenmemiz bozdu. Patrick Berg istiyoruz, oyuncu da istiyor."
"RAFA'YA TEKLİF YOK"
"Rafa Silva için gelen bir teklif yok."
"GENÇLERE TEKLİF GELİYOR"
"Mustafa Erhan Hekimoğlu diğer gençlere teklif geliyor. Gitmelerine sıcak bakmıyoruz."
"ÇEBİ DÖNEMİNDE ALINAN ADAMLARI ALMAM"
"Burası Beşiktaş, her zaman şampiyonluğa oynar. Genç oyuncularımız, bebelerimiz olacak ama bu takımda hazır oyuncular da olacak. Ucuza da oyuncu almam! Alacaksam, en iyisini alırım.
Çebi döneminde alınan adamları almam. Üç tane 2 milyon euroluk oyuncu alacağıma, pahalı bir adam alırım."
ALEXANDER SÖRLOTH
"Alexander Sörtloh olmaz! Olsa, ilk Beşiktaş konuşur. Konuştuk, konuşmadığımızı mı zannediyorsunuz. Yedeği yok, bırakmıyorlar. Santrforda konu başka başka isimler olabilir ama bir santrafor alacağım."
"HOCA 3 BÖLGEYE TRANSFER İSTEDİ"
"Forvet, sol açık ve 6 numaraya hoca transfer istedi. Yine aynı şekil devam ediyoruz."
"BÖYLE BİR FUTBOLCU VARKEN..."
"Arthur Masuaku'yu ben mi yanlış seyrediyorum? Rakip takımlardaki sol beklerin istatistiklerini yan yana koyun, böyle bir futbolcu varken yerin dibine batırmak için her şeyi yapıyoruz. Çocuk da çok profesyonel, elinden geleni yapıyor. Taraftarın önüne atarsanız, çocuk etkilenir. Bir sene daha kontratının uzaması vardı, onu kaldırdık."
"BİR NORVEÇLİYE ANLATMAK KOLAY DEĞİL"
"Divan Kurulu'nda yaşananları bir Norveçli'ye anlatmak kolay değil. Heyecanından bir şey kaybetmiş değil. İnatçılığı var, bazı problemleri yumuşak şekilde hallediyor. Bazen çok sinirlendiğimiz şeyi, o mantıklı ve yumuşakça hallediyor. İlk geldiğinde futbolcularla ilgili kimlerle devam edeceğini yazdı. Bazı isimlere güldüm, neden güldüğümü sordu. 'O yazdıkların, üç başkan, beş teknik adam gönderdi, çok umut bağlama' dedim."
"IMMOBILE O KARAKTERDE DEĞİL"
"Üç futbolcuyla ilgileniyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. Sekiz olursa, birileri gitmeden ihtimali yok. 50 milyon euro verip, oyuncuları göndermem! Makul şekilde gidecek oyuncular da var. Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil."
"SEZON SONUNDA AYRILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
"Aldığım geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz."
"MULEKA2NIN OPSİYONUNU KULLANACAKLAR GİBİ"
"Jackson Muleka'nın opsiyonunu kullanacaklar gibi.
"9 NUMARA ALACAĞIZ"
"Ciddi bir tane 9 numara alacağız!"
"DEVRE ARASI İLGİ OLDU, REDDETTİM"
"Semih Kılıçsoy'a devre arası ilgi oldu ama reddettim. Değişik rakamlar, değişik projeler var. Sezon sonunda Beşiktaş'ın faydasına olacak bir proje olursa, kendine de bu değişiklik iyi olacaksa kiralık gider. Satmaktan bahsetmiyorum. Seneye ve daha sonraki sene hayal ettiğimiz projeyi gerçekleştireceğiz."
"BOL KESEDEN TRANSFER YAPAMAYIZ"
"15 Milyar TL borcu olan bir takımız, bol keseden transfer yapamayız. Ancak ikinci senemizde bu şansımız olacak. Yıl sonuna doğru gayrimenkul projemiz hayata geçecek. Yak 50 milyon euro, seneye şampiyon ol diye düşünenler var. Taraftarı anlıyorum, dört sene oldu. Yılbaşını göremiyoruz. Önümüzdeki sene bu mücadelenin içinde olacak bir takım yaratacağız. 'Şampiyon olacağız' iddialı olur ama Nisan ayında Beşiktaş zirve yarışında inşallah olacak. O zaman bizde de bir yanlışlık var demektir."
"BU TAKIMI SAVUNMAKTAN YORULDUM"
"Takım maç seçmiyor! Bu takımı savunmaktan ben yoruldum! Yukarıdan koptuktan sonra o futbolcu topluluğunu tekrar hareketlendirmek inanın çok zor. Bilbao maçı inanılmaz futbol... Biz de bunun analizini yapıyoruz. Bilbao maçında 39 scout vardı, yer ayırttık sayıları oradan biliyorum. Galatasaray maçında 25 scout vardı. Bir takımın içinde hedefi yüksek olan 2 ya da 3 kişi var. Bizde 8 tane general var."
"ESKİDEN BUNLAR HABER OLURDU"
"Herkesin maaşı gününde ödeniyor, tüm alacaklar ödendi. Bayramdan önce UEFA'dan borçsuzluk ve temiz kağıdı aldık. Eskiden bunlar Beşiktaş'ta haber olurdu, şu 10 milyon, şu 5 milyon' verdi gibi. Her şey tıkır tıkır ödeniyor. İyi bir teknik adam, iyi bir teknik ekip, scout abi getirmek... Yönetimin işi bu arkadaşlar."
"KENDİ ONURLARI İÇİN OYNASINLAR"
"Bundan sonra kendi onurları, aileleri ve kendi gelecekleri için oynasınlar. Bunu takıma söyledim. Daha başka bir şey söylemiyorum."
"KONUŞULANLARI UNUTTURACAKLAR"
"Elan Ricardo'nun başına gelmeyen kalmadı. İlk hafta rahatsızlandı, ateşlendi. Ertesi gün domuz gribinden şüphelenildi. Keny Arroyo ve Elan Ricardo için hocalardan aldığım bilgiler, geldikleri takımlardan idman eksikleri var. Bu dönem hazırlıyoruz, bu çocuklar iyi futbolcular. İnşallah bu konuşulanları unutturacaklar."
"EN FAZLA CANI YANAN BİZİZ!"
"Türk futbolunda sıkıntı var! Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu şuraya otursa, sorun olmadığını söyleyebilir mi? Ayrıca Beşiktaş'ın başkanıyım ve hakkımızı koruyacağım! Kimseye hakkımızı yedirmem! Türk futbolunun marka değerini Beşiktaş kadar koruyan, kollayan var mı? En fazla canı yanan biziz! Artık bunu bütün Türkiye konuşuyor! Ne zaman Beşiktaş ivme kazanıyor, başımıza bir iş geliyor! Biz de çok kırılganız, futbolcu topluluğu çok çabuk demoralize oluyor."
TÜRK HAKEMLERİ
"Türk hakemlerine güvenmiyorum diye bir şey söylemedim. Hatalı maçlar olabilir, müsaade etsinler de eleştiri hakkımız olsun. Yeri geliyor, insanlar kimleri eleştiriyor. Geçen hafta teşekkür ettik Türk hakemlerine. Galatasaray maçında sonra da Yasin Kol'a gittim ve iyi bayramlar diledim. Kendisi bir iki hata yaptığını söyledi, 'Önemli değil' dedim."
SERDAR TOPRAKTEPE
"Serdar Topraktepe gelecek sene kulüpte farklı rolde görev yapacak. O da alt yapıda çok başarılı bir teknik adam. Son yıllarda Beşiktaş'ta futbol yapılanmasında böyle masraflı bir dönem olmadı."
"SPORTİF DİREKTÖR DÜŞÜNMÜYORUM"
"Sportif direktör düşünmüyorum. Mayıs'tan sonra futbol takımın başında yönetim kurulunda bir yönetici olabilir. Bu kişi futbol kökenli olur. Kafamda bir iki isim var. Ole Gunnar Solskjaer'in sportif direktör talebi olmadı, benden memnun. Sıkıntılarını giderdiği için sorun yok."
"YÖNETİM KURULUMUZ BAŞARILI"
"Başarılı bir yönetim kurulumuz var, dışarıdan alacağımız arkadaşlar var. Futbol AŞ'ye geçenler olabilir. Futbol AŞ'nin yönetim kurulunu yaparken, futbolun içinden insanlar ekleyeceğiz. Özet olarak çok köklü bir değişim olmaz. Yönetici arkadaşlarımız bir tek evlerine 4-5 saat uyumaya gidiyor. Onlar böyle çalıştığı için ben de Nevzat Demir'de uzun süre harcayabiliyorum."
"TRANSFERLERİ KAMPA YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"
"Forvet, 6 numara ve sol açık transferlerini kampa yetiştirmek istiyoruz. Gerekli noktalarda 3'e, 5'e bakmayacağız. Beşiktaş bugün bu durumdaysa, %70 sebebi yaz kampını kötü geçirmektir. Avrupa'dan pilot takım almak için de çalışıyoruz."