Haber Tarihi: 03 Ağustos 2023 16:32 - Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023 16:32

Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kimdir?

Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu oldu. "Selçuk Bayraktar kimdir?" sorusunun cevabı merak edilen gündem maddelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Sizler için TSK Genelkurmay II. Başkanı. Selçuk Bayraktaroğlu'na ilişkin detayları öğrendik. Peki Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? TSK Genelkurmay II. Başkanı. Selçuk Bayraktaroğlu kaç yaşında, nereli? İşte tüm detaylar…

Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kimdir?
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Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. Peki, Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Selçuk Bayraktaroğlu, 9 Mart 1961 tarihinde Artvin'de doğdu. TSK mevcut görevi Genelkurmay II. Başkanı.
Selçuk Bayraktaroğlu yaşamı ve askerî kariyeri
Selçuk Bayraktaroğlu 9 Mart 1961 tarihinde Artvin'de doğdu. Üçüncü sınıfta girerek 1977'de Kuleli Askerî Lisesini, 1981'de Kara Harp Okulunu, 1982'de Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezini bitirdi. Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. 2000'de muhabere kurmay albay rütbesine terfi etti. 2009'a kadar Genelkurmay 2. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Temel Analiz Şube Müdürlüğü yaptı.

2009'da tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2009-2011 arası 9. Motorize Piyade Tugayı komutanlığı, 2011-2013 arası Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat Komutanlığı yaptı. Bu görevini yürütürken Kırıkkale'deki Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisinde patlama meydana gelmiş ve 4 kişi ölmüştür.

2013'te tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2013-2014 arası Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı, 2014-2016 arası 3. Ordu Kurmay Başkanlığı yaptı.


2016'da korgeneral rütbesine terfi etti ve Genelkurmay Personel Başkanlığına atandı. 10 Ocak 2020'de Metin Gürak'ın Libya'da görevlendirilmesi üzerine Genelkurmay II. Başkanlığına vekâlet etmeye başladı. 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti. 24 Ağustos 2021'de asaleten atandı. 24 Aralık 2021'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından başarılarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.

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