Haber Tarihi: 21 Ağustos 2024 11:29 - Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2024 11:29

Seda Sayan programı neden bıraktı?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programının ekranlarda yer almamasının üzerine seyirciler Seda Sayan neden yok, program bitti mi merak ederken 19 Ağustos günü yayın akışında Sana Değer programı yer aldı.

Seda Sayan programı neden bıraktı?
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Sabahın Sultanı Seda Sayan gündüz kuşağı programı yayınlandığı ilk günden beri sevilerek takip ediliyordu. Ekranlarda yer almamasının ardından ise Seda Sayan programı neden bitti, yok mu araştırılmaya başlandı.

SEDA SAYAN PROGRAMI NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Star Tv ekranlarının sevilen programlarından biri olan Seda Sayan Sabahın Sultanı ekranlarda yer almazken yayın akışında Sana Değer yer aldı.

Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın sunumu ile ekranlara gelen Sana Değer programında Seda Sayan Sabahın Sultanı formatı yayınlanıyor.

SANA DEĞER PROGRAMI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Daha öncesinde Seda Sayan Sabahın Sultanı programı ekranlarda yer alırken şimdi Songül Karlı ve Uğur Arslan izleyici ile buluşuyor.

Evlenmek isteyen fakat ailelerinden onay alamayan gençler için yardımda bulunan iki ismin sunduğu program büyük ilgiyle takip ediliyor.

Program hafta içi her gün 09.45'te ekranlara geliyor.
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