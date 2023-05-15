Seçime kaç gün kaldı 2023: 28 Mayıs'a kaç gün kaldı? Sayaç

YSK Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu. YSK Başkanı Ahmet Yener, 'Şu anda veri girişi devam ediyor. Seçimin 2. turu 28 Mayıs'ta.' dedi.YSK tarafından hazırlanan seçim takvimiyle birlikte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu.Buna göre; Seçimler, 28 Mayıs 2023'te yapılacak.14 Mayıs 2023 tarihinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri tüm yurtta sorunsuz gerçekleşmiştir. Bu seçim sürecinde zorlu bir çalışma dönemi gerçekleştiren arkadaşlarıma ve kurum personeline teşekkür ediyorum.Bu süreçte olgunlukla sonuçları bekleyen Türk milletine teşekkür ediyoruz.Saat 15:15 itibarıyla yurt içi sandık %100 oranında açılmış olup yurt içi yüzde 84,92 olarak gerçekleşti. Yurt dışında ise %52,60 oranında bir katılım gerçekleşti. Yurt dışında 35 bin 875 bin oy. Kesin olmayan sonuçlara göre yurt içi yüzde 49,62, Kılıçdaroğlu 44,89 Oğan, %5.17, İnce'nin %0.44 oy aldığı görülmüştür.28 Mayıs Pazar günü 2. tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir.Gözden KaçmasınYSK Başkanı: Yurt içinde sandıkların yüzde 99'u açıldıHaberi görüntüleÜlkemizde ilk defa gerçekleşecek 2. tur hakkın kısa bilgi vermek istiyorum. Geçici aday listesinin ilan edilmesinden sonra geçici aday ikamesine ilişkin sürecin belirlenmesine, son 2'ye kalan adaylardan herhangisinin adaylıktan çekilmesi halinde yerine bir sonraki adayın... Oy pusulaları sıralamada herhangi bir değişiklik olmayacak. Sıralamadaki adayın çekilmesi halinde diğer adayın bulunması şeklinde yer almaktadır. Sayın Erdoğan 1. sırada, sayın Kılıçdaroğlu 2.sırada yer alacak. Propaganda süreci başlamış bulunmaktadır.