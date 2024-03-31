Seçim sandıkları saat kaçta açılacak, kapanıyor? 2024

Sandıklar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. 31 Mart Pazar Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirlenecek. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başında gitti. 31 Mart yerel seçimleri oy verme işlemi 32 doğu ilinde oy kullanma işlemleri sabah saat 07.00'de başlarken, diğer illerde ise oy kullanma süreci saat 08.00'de başladı. 2024 yerel seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Seçim sonuçları YSK seçim yasaklarının kalkmasının ardından ilan edilecek. Peki oy sayımı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sandıklar ne zaman açılacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Seçmenler oy verme işlemini, 32 doğu ilinde saat 07.00-16.00 arası, diğer illerde de 08.00-17.00 saatleri arasında tamamlayacak.

Seçim sandıklarında oy verme kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından oyların sayımına geçilecek.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Yener yaptığı açıklamada, "An itibarıyla oyumuzu kullandık. Tüm seçmenlerimizin oylarını kullanmalarını bekliyoruz. Olumsuz bir durum yok, sorunsuz şekilde oy verme işlemi devam ediyor. Saat 21:00'de yayın yasakları sona eriyor. Saat 17:00'den sonra yayın yasakları kalkmadan basın mensuplarımızın kurallara uymasını istiyoruz" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy sayımının kanun gereği 'iftar saatinde mola verilmeden aralıksız yapılması' kararı verildi.

Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca YSK'ya gönderilen yazıda, sandık kurullarınca saat 17.00 itibarıyla sayım ve döküm işlemlerine başlanacağı ancak ramazanda sadece su ile orucun açılması durumunda 'sağlıklı oy sayımının yapılamayacağı' ifade edildi ve 'sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği' soruldu.

Konuyu inceleyen YSK, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 'Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü' başlıklı 100'üncü maddesinin birinci fıkrasında, 'Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır' hükmü bulunduğu hatırlatıldı. YSK'nın Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 138 Sayılı Genelgesinde de aynı yönde düzenleme bulunduğuna dikkati çeken kurul, bu sebeple 'oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğine' oy birliğiyle karar verdi.

34 partinin yarışacağı, 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin oy kullanacağı bu seçimde 1 milyon 32 bin 610 genç ise ilk kez sandığa gidecek.

Seçmenler, beyaz, turuncu, mavi ve sarı olmak üzere dört pusula ile kullanacak oyuyla 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclis üyelerini belirleyecek.

Büyükşehir belediyesi olan illerde; büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy kullanılacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise il genel meclisi üyeliği, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy verilecek. Köylerde ise il genel meclisi üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar meclisi için oy verilecek.