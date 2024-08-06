Savaş çıktı mı, çıkacak mı? Türkiye savaşa girecek mi? 2024

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah askeri şefi Fuad Şükrü ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi ardından bölgede gerilim artarken, İsrail'in İran ve müttefiklerine karşı "çok cepheli bir savaşın" içinde olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İsrail'i olası bir karşı saldırıdan korumaya ve daha da yıkıcı bir bölgesel çatışmayı önlemeye hazırlanırken, İsrail Başbakanı Netanyahu Pazar günü Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.

Kudüs'teki bir devlet anma töreninde "Ülkemize zarar veren herkes sorumlu tutulacaktır" diyen Netanyahu, "İran ve müttefikleri bizi yedi cephede terörle kuşatmaya çalışıyor" dedi.

Hamas lideri Haniye, çarşamba günü İran'ın başkenti Tahran'da, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Şükür ise salı günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta suikaste uğradı. Art arda yaşanan suikastlerin ardından Orta Doğu'daki gerilim daha da tırmandı.

İran, Tahran'daki suikastin karşılığı olacağını söylerken, İsrail tarafı ise, Hamas militanlarının 7 Ekim'deki saldırısına misilleme olarak "savaşın fitilini ateşleyen" liderlerin öldürüleceği sözünü vermişti.

ABD'nin Orta Doğu'ya, savaş uçağı filosunu taşıyan bir uçak gemisi gönderme planı cuma günü açıklandı. Duyuru, ABD Başkanı Joe Biden'ın bölgedeki gerilimin daha da tırmanması ihtimali karşısında "endişeli" olduğunu belirtmesinden sadece bir gün sonra yapıldı.

İsrail ve ABD, Haniye'nin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası Orta Doğu'daki İsrail karşıtı düşüncelerin daha da sertleşeceğini düşünüyor. Nisan ayında iki İranlı generalin ölümüne neden olan İsrail saldırısının ardından yaşanan gerilimin tekrarlanacağı endişeleri de artmakta.

İsrail, İran'ın generallerinin öldürülmesine karşılık olarak düzenlediği saldırıda ise neredeyse tüm insansız hava araçları ile balistik ve seyir füzelerinin engellendiğini söylemişti.

Orta Doğu'daki durumun daha da gerginleşmesi üzerine birçok Batılı havayolu şirketi İsrail ve Lübnan'a uçuşlarını iptal etti ya da askıya aldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Pazar günü yaptığı bir açıklamada Fransız vatandaşlarına "Lübnan'ı mümkün olan en kısa sürede terk etmek üzere şimdiden hazırlık yapmaları" çağrısında bulundu.

İran'ın İslam Devrim Muhafızları Ordusu, çarşamba günü yaptığı açıklamada Hamas'ın en üst düzey liderlerinden Haniye'nin Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katılmak için bulunduğu başkent Tahran'da öldürüldüğünü belirtti.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Haniye'nin İsrail'in "Tahran'da düzenlediği bir saldırıda" öldürüldüğü doğrulandı. Haniye'nin bir korumasının da saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

Suikastin ardından İran'da üç gün ve Türkiye'de bir gün süreyle yas ilan edildi.

Haniye'nin cenaze töreni cuma günü Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi. Haniye ve korumasının naaşları, Filistin bayraklarıyla örtülü tabutların içinde taşındı. Hamas'ın Katar merkezli siyasi ofisinin üst düzey liderleri Haniye'nin ailesine baş sağlığı dilerken, erkekler diz çöküp dua etti.

Haniye'nin muhtemel halefleri olarak görülen Halil el-Hayya ile Haniye'nin yakın yardımcılarından eski Hamas lideri Halid Meşal ve Filistin İslami Cihad örgütünün başkanı da cenaze töreninde yer aldı.

Suikastler, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Dürzi beldesi Mecdel Şems'e geçen hafta bir roket saldırısı düzenlenmesinin ardından geldi. Saldırı sonucunda 12 kişinin hayatını kaybetti.

İsrail, Hizbullah'ı saldırıyı gerçekleştirmekle suçlamış, Hizbullah ise bunu reddetmişti.

İsrail-Hamas savaşının başladığı ekim ayından bu yana Hizbullah ve İsrail arasında çatışmalar devam ediyor.

Sınır ötesindeki çatışmalar ölümlere ve on binlerce kişinin yerinden edilmesine neden oldu.