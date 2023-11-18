Sam Altman kimdir? Sam Altman, OpenAI CEO'luğundan neden ayrıldı?

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Yapay zeka destekli yazışma motoru ChatGPT'nin geliştiricisi Open AI, kurucu ortağı ve CEO'su Sam Altman'ı "yönetim kuruluyla iletişimlerinde samimi olmadığı" gerekçesiyle görevden aldı.Şirketten cuma günü yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Sam Altman'a olan güvenini kaybettiği bildirildi.OpenAI'nin baş teknoloji sorumlusu Mira Murati'nin geçici CEO olarak görevi devralacağı belirtildi.Bir OpenAI sözcüsü, Altman'ın "yönetim kurulunun güvenini kaybettiği" açıklamasıyla ilgili sorulan soruları yanıtlamayı reddetti.Açıklamada, Altman'ın davranışlarının yönetim kurulunun sorumluluklarını yerine getirmesini engellediği belirtildi.Altman, cuma akşamı X'te paylaştığı mesajında: "OpenAi'de geçirdiğim zamanı çok sevdim. Kişisel olarak benim için ve umarım biraz da dünya için dönüştürücü oldu. En önemlisi de böylesine yetenekli insanlarla çalışmayı sevdim." dedi.Altman, sırada ne olduğu konusunda detaylı açıklamayı daha sonra yapacağını söyledi.Altman, 2015 yılında OpenAI'nin kâr amacı gütmeyen bir araştırma laboratuvarı olarak kurulmasına yardımcı oldu.Geçtiğimiz yıl, ChatGPT'nin duyurulmasının ardından yapay zekanın 'küresel yüzü' olarak gösterildi.Yapay zekanın potansiyel tehlikelerini tartışmak üzere birçok devlet başkanıyla bir araya gelen Altman, geçen hafta ABD'nin San Francisco kentindeki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği konferansına OpenAI CEO'su olarak katıldı.38 yaşında olan Sam Altman aslında yapay zeka mühendisi olarak eğitim almadı.Ancak 20'li yaşlarının başından beri Silikon Vadisi'nin 'dahi çocuğu' olarak görülüyor.Kurucu ortağı Paul Graham tarafından 2014 yılında start-up şirketi YCombinator'ın başına getirildi.Graham, 2014 yılında Altman'ın Ycombinator'un başkanı olacağını duyururken "Sam tanıdığım en zeki insanlardan biri" demişti.Graham o zaman Altman'ın "hem korkunç derecede etkili hem de temelde yardımsever olmayı başaran nadir insanlardan biri" olduğunu söylemişti.OpenAI, 2015 yılında Tesla CEO'su Elon Musk ve diğerlerinin mali desteğiyle kurulduğunda kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak başladı.Amacı "dijital zekayı, bir bütün olarak insanlığa faydalı olacak şekilde ilerletmek" idi.Altman ile birlikte yönetim kuruluna başkanlık eden Elon Musk, Tesla'nın sürücüsüz sistemler inşa etme çalışmaları nedeniyle "potansiyel bir çatışmayı" ortadan kaldırmak için yönetim kurulundan istifa etti.OpenAI'nin yönetim kurulu, kâr amacı gütmeyen yapısını korurken, aynı zamanda ChatGPT'yi belli bir ücret karşılığında ticari müşterilere açmıştı.