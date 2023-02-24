Şaban ayı ne zaman? 2023 Şaban ayının 1 günü ne zaman? (Diyanet)

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Recep ve Ramazan ayının ortasına denk gelen Şaban ayı tarihi merak ediliyor. Üç ayların içinde yer alan Şaban ayının bitmesiyle birlikte Ramazan ayı başlayacak. İçinde Berat Kandili'ni de barındıran Şaban ayının bu yıl hangi tarihlere denk geldiği belli oldu. Peki, 2023 Şaban ayı ne zaman, hangi aya denk geliyor?2023 yılındaki Şaban ayı 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacaktır. Mübarek 3 ayların 2. si Şaban ayıdır. Receb ayından sonra Şaban ayı, Şaban ayından sonra ise Ramazan ayı gelmektedir.Şaban ayının 1. günü : 21 Şubat 2023 SalıŞaban ayının 1. gecesi : 20 Şubat'ı 21 Şubat'ı bağlayan geceŞaban ayının son günü : 22 Mart 2023 ÇarşambaŞaban ayının son gecesi : 21 Mart'ı 22 Mart'a bağlayan geceŞaban ayının ilk günü ve ilk gecesi ne zaman 2023? Şaban ayının 1. gecesi ve 1. günü hangi güne denk geliyor? Şaban ayına girdik mi?2023 yılında Şaban ayının ilk gecesi 20 Şubatı 21 Şubata bağlayan gecedir. Şaban ayının ilk günü ise 21 Şubat salı günüdür.Şaban ayının ilk gecesi 20 Şubat pazartesiyi 21 Şubat salıya bağlayan gecedir. Şaban ayının ilk günü ise 21 Şubat salı günüdür.Şaban ayının 1. günü : 21 Şubat 2023 SalıŞaban ayının 1. gecesi : 20 Şubat'ı 21 Şubat'ı bağlayan gece21 Şubat 2023 Salı günü Şaban ayının 1. günüdür. Bugün ise akşam namazı ile birlikte