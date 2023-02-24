Haber Tarihi: 24 Şubat 2023 10:18 - Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023 10:18

Şaban ayı ne zaman? 2023 Şaban ayının 1 günü ne zaman? (Diyanet)

Şaban ayının 1 günü ne zaman sorusu Diyanet'in açıklaması ile yanıt buldu. 2023 Şaban ayı tarihi, Üç Aylar'a girilmesiyle merak edilen konular arasında yer alıyor. Recep ayına girilmesiyle birlikte Şaban ayının hangi aya denk geldiği ve önemi merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte, Şaban ayı tarihi belli oldu. Peki, 2023 Şaban ayı ne zaman?

Şaban ayı ne zaman? 2023 Şaban ayının 1 günü ne zaman? (Diyanet)
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Recep ve Ramazan ayının ortasına denk gelen Şaban ayı tarihi merak ediliyor. Üç ayların içinde yer alan Şaban ayının bitmesiyle birlikte Ramazan ayı başlayacak. İçinde Berat Kandili'ni de barındıran Şaban ayının bu yıl hangi tarihlere denk geldiği belli oldu. Peki, 2023 Şaban ayı ne zaman, hangi aya denk geliyor?
ŞABAN AYI NE ZAMAN 2023?

2023 yılındaki Şaban ayı 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacaktır. Mübarek 3 ayların 2. si Şaban ayıdır. Receb ayından sonra Şaban ayı, Şaban ayından sonra ise Ramazan ayı gelmektedir.
Şaban ayının 1. günü : 21 Şubat 2023 Salı
Şaban ayının 1. gecesi : 20 Şubat'ı 21 Şubat'ı bağlayan gece
Şaban ayının son günü : 22 Mart 2023 Çarşamba
Şaban ayının son gecesi : 21 Mart'ı 22 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının ilk günü ve ilk gecesi ne zaman 2023? Şaban ayının 1. gecesi ve 1. günü hangi güne denk geliyor? Şaban ayına girdik mi?

ŞABAN AYINA GİRDİK Mİ 2023?

2023 yılında Şaban ayının ilk gecesi 20 Şubatı 21 Şubata bağlayan gecedir. Şaban ayının ilk günü ise 21 Şubat salı günüdür.

ŞABAN AYININ İLK GÜNÜ VE İLK GECESİ NE ZAMAN?

Şaban ayının ilk gecesi 20 Şubat pazartesiyi 21 Şubat salıya bağlayan gecedir. Şaban ayının ilk günü ise 21 Şubat salı günüdür.

Şaban ayının 1. günü : 21 Şubat 2023 Salı

Şaban ayının 1. gecesi : 20 Şubat'ı 21 Şubat'ı bağlayan gece

BUGÜN ŞABAN AYININ KAÇINCI GÜNÜ VE GECESİ 2023?

21 Şubat 2023 Salı günü Şaban ayının 1. günüdür. Bugün ise akşam namazı ile birlikte
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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