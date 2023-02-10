Rönesans rezidans Hatay kimin? Rönesans rezidans kim yaptı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Depremin vurduğu Hatay'daki en lüks yapılardan biri olarak gösterilen ve Antis Yapı tarafından 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezinads depremden sonra yerle bir oldu.Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremleri sonrasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 10 kentte yıkıma neden olan deprem sonucu Hatay'da bulunan 250 dairelik bir rezidans da yerle bir oldu.Yapının 2012 yılında Antis Yapı tarafından İnönü Bulvarı üzerinde inşa edildiği bildirildi. 12 katlı Rönesans Rezidans adlı projenin deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde 'radye temel' üzerinde yapıldığı belirtilmişti.44 metrekareden 174 metrekareye kadar değişen büyüklüklerde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tipinde daireleri inşa eden şirketin şimdiye kadar binden fazla konutu inşa ettiği öğrenildi.Antis Yapı adlı şirket, Hatay Ticaret Odasına 4855 sicil numarası ile kayıtlı gözüküyor. Şirketin tam adı Antis Yapı ve Ticaret Limited Şirketi.Şirketin ortakları kaynaklarda, "Mehmet Yaşar Coşkun, Hüseyin Yalçın Coşkun, Dudu Berlin Coşkun" olarak geçiyor.Mimar Mehmet Yaşar Coşkun ve inşaat mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun'un kurucusu olduğu Antis Yapı, Karadağ'da inşaat faaliyetlerinin yanı sıra, geçici oturum ve vatandaşlık konusunda danışmanlık hizmeti veriyor.1990 senesinde kurulan Antis Yapı, 2017'den itibaren hareketlerini Karadağ'a kaydırdı. Şirketin merkezi Karadağ'a taşındı. İstanbul, Ankara ve Hatay'da ise şubeleri tespit edilen Antis Yapı, Karadağ'da danışmanlık hizmetleri veriyor.Şirketin mali müşaviri Aysel Berk, bir haber sitesine yaptığı bildirimde şirketin sahipleri ile sağlıklı bir iletişim kuramadığını söyleyerek "Yalçın Bey (Hüseyin Yalçın Coşkun) Karadağ'daydı" ifadelerine yer verdi. Berk, Rönesans Rezidans'ın enkazında kaç bireyin kaldığını bilmediğini söyledi.Öte yandan Hataysporlu futbolcu Kerim Alıcı, sportif direktör Taner Savut ve takım arkadaşı Christian Atsu'nun Rönesans Rezidans enkazında olduğu belirtiliyor.